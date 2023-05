El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 2 de mayo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este martes 2 de mayo en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Es preciso que aprendas de los errores que cometiste en el pasado para que no vuelvas a cometerlos ahora. Cuida todo lo que tienes porque podrías perderlo de la noche a la mañana, recuerda que la vida da muchas vueltas.

Tauro

Hay probabilidades de que hagas muchas compras esta semana, pero debes tener cuidado para no gastar demás. Por otro lado, aprende a quererte tal como eres para que no pretendas cambiar tu esencia por gente que no vale la pena.

Géminis

Es hora de que pienses hacia dónde vas y en qué sentido quieres dirigir tu vida. Hay cosas que todavía no tienes bien claras y muchos objetivos que te faltan por cumplir. No te dejes vencer y proponte ir por ellos rápido.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Cáncer

Te enterarás de que hubo una fiesta a la que no quisieron invitarte, pero antes de sentirte mal piensa en que no es algo importante. Cada persona es libre de invitar a quien quiera a sus eventos sociales, tú también, así que la siguiente vez haz lo mismo.

Leo

Se aproximan algunos cambios de relevancia a tu entorno, especialmente relacionados con tus relaciones interpersonales. Conocerás a una persona que te ayudará a ver todo lo bueno que hay en ti, solo intenta no confiar al 100% en ella desde un principio.

Virgo

Un amor del pasado regresará a tu vida, aunque ahora el panorama será diferente: ya no sentirás nada y sus acciones no te dañarán como antes lo hacían. Has madurado y se dará cuenta de eso, que sus planes ya no funcionan contigo.

Libra

No te dejes cegar por los obstáculos, sigue adelante con ese proyecto que tenías en mente. Ten por seguro que si te aplicas lograrás echarlo a andar y llevarlo al éxito. En cuanto al amor, podrías involucrarte en una relación casual con una persona.

Escorpión

Estás en la mejor época para emprender porque cualquier idea que tengas promete ser exitosa. La energía planetaria está de tu lado, así que aprovéchala para el cumplimiento de tus metas. No pienses en lo que ya fue, concéntrate en lo que sí puede ser.

Sagitario

Es vital que les pongas límites a las personas que te rodean. No permitas que abusen de ti, ni que traten de verte la cara. Por otro lado, habrá algunos cambios importantes en tu área de trabajo, tienes que estar atento.

Capricornio

Este martes te sentirás un poco triste y es porque no sabes si vas por el camino correcto hacia tus metas. Sin embargo, esa respuesta solo la tienes tú. No trates de competir con nadie ni compares tu proceso con el de otros, ve a tu paso.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Acuario

Trata de confiar más en ti y en la capacidad que tienes para lograr tus sueños. Eres el único responsable de tu destino y tienes todo para lograrlo. Hoy iniciará una etapa de buena suerte para ti, nada podrá salirte mal.

Piscis

La recomendación de los astros es que no culpes a nadie más por tus equivocaciones ni por los problemas que tienes. Respecto a tus relaciones, una expareja regresará a tu entorno y te revivirá sentimientos.

LA NACION