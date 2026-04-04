Día 36 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entra sábado 4 de abril en su 36° día de guerra. A la espera de que se vote en la ONU una propuesta para autorizar a los países a usar “todos los medios defensivos necesarios” para asegurar el paso del tránsito en el estrecho de Ormuz, las tensiones continúan y se reportaron nuevos ataques. Trump, por su parte, dijo que los objetivos están “cerca de cumplirse”.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Bahréin pospuso la votación sobre la resolución de la ONU destinada a poner fin al control que Irán ejerce sobre el estrecho de Ormuz .

. Gran Bretaña busca liderar una movilización colectiva de países para liberar el estrecho de Ormuz.

busca liderar una movilización colectiva de países para liberar el estrecho de Ormuz. 365 militares resultaron heridos en combate en la guerra de Irán.

Donald Trump: “Estamos bien encaminados” Alex Brandon - AP Pool

Un avión de ataque estadounidense A-10 fue alcanzado por las fuerzas de defensa aérea iraníes.

fue alcanzado por las fuerzas de defensa aérea iraníes. Hezbollah disparó un cohete e hirió a 3 miembros del personal de la ONU.

Israel respaldó la decisión de la Argentina de expulsar del país al máximo representante diplomático de Irán.

Otros hechos de importancia

Estados Unidos destruyó el puente más alto de Irán.

El presidente de Estados Unidos realizó una conferencia de prensa a un mes de comenzar los ataques contra el país persa. “Estamos bien encaminados” , dijo.

, dijo. El jefe del Pentágono echa al número uno del Ejército en medio de la guerra con Irán.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

Estados Unidos destruyó el puente más alto de Irán ATTA KENARE - AFP