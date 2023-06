El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 27 de junio

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este martes 27 de junio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Llegó el momento de que te enfoques al 100% en tus sueños y en tus metas de vida, ya no puedes desperdiciar más el tiempo. Todavía hay muchas cosas por hacer y logros por conseguir, no los dejes pasar.

Tauro

Eres uno de los signos más persistentes y resilientes, pero también tienes que dejarte sentir. No siempre debes lidiar con tus demonios y tragarte las tristezas. Llorar y pedir apoyo está bien y no es de gente débil.

Géminis

Los planetas te instan a dejar de lado todo lo que ya no está en tu vida. Hay cosas que ya nunca volverán y debes ser consciente de ello. A veces las personas y los escenarios cumplen un ciclo en tu vida, y se van por lo mismo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Cáncer

Ahora más que nunca debes de cuidarte de las decisiones que tomes, ya que podrías cometer errores. Ten presente que siempre hay que pensar en el futuro, esa será tu guía para ir por el camino que creas correcto.

Leo

La recomendación para esta jornada es que pases página y dejes de lamentarte por lo que no sucedió. Deja eso en el pasado y no permitas que influya en tu presente. Tampoco busques respuestas porque no las encontrarás.

Virgo

Lo primero que tienes que considerar esta semana es que, para salir adelante, hay que dejar las depresiones a un lado. Motívate. Siempre que inicies un nuevo día agradece por ello y plantéate objetivos a corto plazo.

Libra

Este martes te darás cuenta de que ya nada te impresiona. Todo lo que te sucedió en el pasado te dejó una gran enseñanza y también traumas. Está bien que seas de esa forma, porque así ya nada te lastimará, solo no dejes que te afecte.

Escorpio

Sueles ser una persona controladora y que intenta mantener las cosas bajo control, pero eso debe terminar. No te empeñes en estar detrás de todo porque podrías llevarte algunas decepciones. Deja que la vida fluya y no intentes cambiar a los demás.

Sagitario

Conocerás a una persona que reconocerá tu gran valía como ser humano. Además de quedar flechada con tu belleza, se enamorará de tu inteligencia y de la versatilidad que te caracteriza. Contigo podrá hablar de cualquier tema y eso le agradará.

Capricornio

Si crees que ya nada bueno llegará a tu vida, recuerda que lo excelente siempre tarda en aparecer. Debes estar seguro de que siempre existe algo mejor y tienes que estar listo para decidir tomarlo en cuanto llegue a ti.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Acuario

Tendrás el deseo de luchar por encontrar un lugar perfecto para vivir, y esto puede ser también metafóricamente. No descansarás hasta que halles una casa, persona, trabajo, etc., con el que te sientas como en un hogar.

Piscis

Ya es hora de que te desprendas de todo lo que te duele, ya que no te sirve de nada. Al contrario, solo te frena. Tú eres quien tiene el poder de sacar algo de tu vida, así que eres capaz de ser libre si así lo deseas.

LA NACION