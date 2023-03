El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 28 de marzo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este martes 28 de marzo en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Se aproximan días de cambios, en los que deberás pensar un poco más en tu bienestar y no en el de las demás personas. Recuerda que nunca tienes que tratar de complacer a otros, porque no sabes quién sí te quiere de verdad.

TAURO

Los astros te dicen que la única manera en la que podrás mejorar tu nivel económico es esforzándote. Es preciso que dejes a un lado la negatividad y la pereza. Trabaja en lo que quieres y ten por seguro que lo lograrás.

GÉMINIS

La recomendación para este martes es que te alejes de todas las personas que sean dañinas para ti. Si te hacen sentir mal o tratan de hacerte creer que vales menos que ellos, solo debes darte la vuelta y saber que eres un ser valioso.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Has tenido una vida difícil, pero ese no es un motivo para rendirse. Demuéstrale al Universo que tú puedes con todo lo que se te ponga en frente y que no te dejarás derrotar por nada. Eres capaz de lograr lo que te propongas.

LEO

Si no te ha ido como tú esperas es porque no te has esforzado lo suficiente. Se impone que dejes ir todo lo que te limita y que te ata al pasado, para que puedas empezar desde cero y bajo un nuevo escenario. No te rindas.

VIRGO

La recomendación para este martes es que tengas cuidado de tropezar con la misma piedra. Cometer otra vez los errores que ya tuviste no está permitido, así que no lo hagas. Tendrás posibilidades de salir de viaje.

LIBRA

Es preciso que dejes de esperar algo de los demás, especialmente de la gente que ya te demostró que no está en la misma sintonía que tú. No te descuides a ti mismo por atender a otras personas, enfócate en tus proyectos.

ESCORPIÓN

Los astros te dicen que es momento de que cuides tu salud, ya que es un aspecto en el que sueles ser menos precavido. Si quieres algún cambio en tu vida, tienes que trabajar por él. No esperes que todo te caiga del cielo.

SAGITARIO

Comenzarás a madurar en muchos sentidos y eso atraerá una enorme serie de cambios para tu vida. Además, tomarás las riendas de tu entorno y por fin pondrás las cosas en su lugar. Los éxitos no te faltarán.

CAPRICORNIO

El amor no andará muy bien en tu signo, dado que eres uno de los más complicados del Zodiaco. En ese sentido, tienes que cambiar tu manera de ser y dejar de lastimar tanto a ciertas personas. Busca algo estable y duradero.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

La vida te ha dado golpes fuertes últimamente, pero nada que tú no puedas superar. Continúa abatiéndolos y te sentirás muy orgulloso de ti. Por otro lado, no le entregues tu corazón a cualquier persona.

PISCIS

Es hora de que cuides un poco más tu salud, en especial si ya presentaste molestias en días pasados. Pon más atención a tus malestares. Respecto a tu familia, podría haber conflictos, pero no caigas en provocaciones.

LA NACION