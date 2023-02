El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 15 de febrero

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este miércoles 15 de febrero en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Si tienes la intención de mejorar tus ingresos económicos, esfuérzate por ello. Lo mismo si deseas tener una relación amorosa estable. Recuerda que en esta vida es imposible conseguir algo por lo que no luchas.

TAURO

Los astros te dicen que, si quieres liberarte de la tristeza y el estrés, te alejes de las personas que te hacen daño. Es momento de que te rodees de gente que no te quite energía y que no altere tu paz. Hazlo pronto, antes de que sea tarde.

GÉMINIS

Este miércoles en la noche debes de irte a la cama con la idea de prestarle atención a tus sueños, dado que te revelarán algunas cosas nuevas. Por otro lado, no estás para rogar por el amor de nadie, así que valórate un poco más.

CÁNCER

Hoy te llegarán algunas noticias que serán solo para agobiarte y hacerte sentir insuficiente. No tienes que tomarlas tan a pecho. Además, es necesario que cambies tu visión y actitud ante la vida, entre más positivo seas, más cosas buenas llegarán.

LEO

La recomendación para el día de hoy es que vivas cada día como si fuera el último, dado que a veces te preocupas por cosas sin sentido y terminas por no disfrutar lo que hay a tu alrededor. Tu forma de ser te hará entrar en conflictos próximamente.

VIRGO

Los planetas te exhortan a no dar tu opinión en lugares que no te la pidieron, ya que podrías atraer problemas innecesarios. Si no quieres que te critiquen ni juzguen tu manera de vivir, tú tampoco lo hagas con los demás.

LIBRA

Dos de tus supuestas amistades hablarán mal de ti y regarán por todos lados cierta información que les confiaste. No te sientas mal ni les prestes más atención de la necesaria. La gente que realmente te conoce no se dejará llevar por los chismes.

ESCORPIÓN

Este miércoles debes observar bien cada situación antes de actuar u opinar, ya que harías hacer comentarios que no corresponden a lo que realmente sucedió. Podrías meterte en problemas muy graves si no cuidas ese aspecto.

SAGITARIO

Se impone que comiences a atraer con tu mente todo lo que quieres en tu vida. Recuerda que los pensamientos son muy poderosos y envían energía al Cosmos, y este termina devolviéndola con creces. Todo lo que deseas sucederá.

CAPRICORNIO

Los astros te dicen que es hora de que cambies tu forma de pensar y te concentres más en tus propios problemas. Deja de preocuparte por los demás, solo tienes una vida y debes aprender a disfrutarla. Disfrútala.

ACUARIO

Existe la posibilidad de que cambies de casa o incluso de residencia. También realizarás un trámite legal que tenías pendiente y se resolverá a tu favor. Regresará a tu entorno una persona del pasado para pedirte disculpas.

PISCIS

Sueles confiar mucho en personas que apenas conoces y eso debe terminar. Si continúas haciéndolo, podrías meterte en problemas por revelar información indebida. En cuanto a tu salud emocional, solo tú tienes el poder de cambiarla.

