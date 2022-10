El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 19 de octubre

escuchar

Nana Calistar llegó este miércoles 19 de octubre con más predicciones para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

La vida te recompensará por cada esfuerzo que realices. Todo lo que sufriste y las lágrimas de cansancio que derramaste tendrán frutos positivos. Recuerda que la vida es justa y que todo se regresa, ya sea bueno o malo.

TAURO

Se aproximan días de mucha reflexión y en los cuales pensarás más a fondo qué quieres para tu vida. Hoy debes poner las cartas sobre la mesa para elegir la mejor opción. En ese inter, regresará un amor del pasado.

GÉMINIS

Cuídate de ser injusto con las personas que no se lo merecen. A veces descargas tus emociones con quienes no están involucrados y eso es lo peor que puedes hacer. No tomes actitudes egoístas este miércoles.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Tu pareja duda de tu fidelidad y no se limita en decírtelo siempre que puede. Si tú sabes que eso no es así, es mejor que te alejes, porque las personas inseguras no cambian. Una persona de tu pasado te ayudará en ese obstáculo.

LEO

Un amor del pasado regresará a tu vida en busca de otra oportunidad y se consolidará algo muy bueno. No tengas miedo en dejarte ir. Se aproximan días de muchos cambios y en los que tu familia necesitará de ti.

VIRGO

Habrá una traición por parte de un amigo o tu pareja, pero cualquier situación difícil podrás sobrellevarla con el apoyo de tus seres más cercanos. Ten cuidado con la pérdida de un objeto: utiliza ropa que tenga los bolsillos más seguros.

LIBRA

La vida te dará una segunda oportunidad, en el sentido en que podrás remediar los errores que tuviste en el pasado y para eso tendrás que ser mejor persona, ten por seguro que se te recompensará. El amor sí llegará.

ESCORPIÓN

No tienes paciencia ni tolerancia con la gente, pero eso debe cambiar. Hay personas que solo buscan provocarte y debes tener la inteligencia emocional necesaria para ignorar. Trata de controlarte para no cometer imprudencias.

SAGITARIO

Tienes un carácter bastante fuerte y eso en ocasiones te hace quedar mal con los demás. Lo que otros piensen de ti no es importante, pero debes aprender a cumplir tus promesas.

CAPRICORNIO

A veces tienes grandes equivocaciones a causa de tu temperamento, pero se deben terminar porque después la culpa te carcome y eso es peor. Haz todas las ocupaciones que dejaste rezagadas.

ACUARIO

Una persona de tu pasado regresará en busca de tu apoyo. Es tu decisión si ayudarle o no, pero ten un poco de paciencia antes de decidir. El tiempo y los astros te demostrarán cuál es la mejor decisión. Mejorarán tus ingresos económicos.

PISCIS

Tus sentimientos han estado bastante expuestos hoy en día y eso te lleva a sufrir depresiones o inseguridades. Esos golpes emocionales te caerán mal. Lo que tienes que tomar en cuenta es que hasta la peor tormenta termina.

