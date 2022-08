El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 24 de agosto

Nana Calistar llegó este miércoles 24 de agosto con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Ten cuidado con las amistades de tu pareja porque últimamente interfieren mucho en tu relación, solo pon atención a ello. No permitas que nadie te trate como quiere, porque a pesar de cualquier cosa debe existir el respeto.

TAURO

Te llegará este miércoles una noticia que podría hacerte sentir mal o incluso decepcionarte de algunas personas cercanas, pero lo más importante es que te mantengas en tu centro y que no intentes cobrar venganza.

GÉMINIS

Habrá muchos cambios en tu núcleo familiar, una persona se alejará y de principio te dolerá, pero será para bien. Una de tus amistades podría separarse de tu pareja próximamente y serás de los primeros en enterarse.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Siempre es fundamental que sepas hacia dónde vas porque en ocasiones pierdes el rumbo de tu camino y eso te confunde. Será vital que pienses qué quieres para ti y que veas más por tu beneficio. Confía.

LEO

Se pronostican nuevas oportunidades de que conozcas personas, incluida una que podría ser tu nuevo amor. A esa persona la conocerás por medio de una amistad muy cercana. Si tienes pareja, no te dejes llevar por los celos.

VIRGO

Cuídate de no caer en la rutina en la relación con tu pareja porque una vez que se entra allí es muy difícil salir. Ponle atención a tus sueños porque podrían ser premonitorios. No gastes el dinero en cosas que no necesitas.

LIBRA

Tu familia suele aprovecharse mucho de tu buen corazón y no puedes permitir que eso suceda más. No saben comprender ni aceptar tus decisiones. Sí son una parte fundamental en tu vida, pero también eres un ser independiente.

ESCORPIÓN

Te hace falta un poco de malicia porque tu buen corazón suele ayudar a personas que no se lo merecen. No permitas que te vean la cara, porque a algunas personas se les ha hecho fácil engañarte. Cuida mucho lo que dices.

SAGITARIO

Tienes muchas posibilidades de que tu relación amorosa mejore porque sus diferencias se solucionarán muy pronto. Ten cuidado con hacer promesas cuando estés feliz y después no cumplirlas.

CAPRICORNIO

Esta semana podrías cometer alguna imprudencia que te metería en problemas, así que mejor cuida lo que dices. No dañes a las personas que siempre están contigo. Comenzarás a alejarte de quienes no te aportan nada positivo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy

ACUARIO

No sabes qué decisión tomar con aquel conflicto que te quita el sueño, pero recuerda que la última palabra la tienes tú y que lo que decidas será lo mejor para ti. Tu sexto sentido se exaltará este miércoles, ponle atención.

PISCIS

La atracción existe y una de las maneras de atraer todo lo bueno para ti es visualizarlo. Ten presente que no siempre existirán las oportunidades, por lo que debes aprovechar las que tienes actualmente y, en caso de perderlas, buscar nuevas.