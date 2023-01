El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 4 de enero

escuchar

Nana Calistar ofreció para este miércoles 4 de enero nuevas predicciones para sus seguidores en redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Regresará a tu vida una expareja que fue importante para ti. Solo debes tener cuidado porque sus intenciones no serán nada buenas. La recomendación es que analices bien la situación antes de actuar y darle una respuesta.

TAURO

Hay ciertas situaciones que te han alejado de las personas que quieres. Le prestas demasiada atención a lo que no vale la pena. En un futuro podrías lamentar el no estar junto a tus seres queridos, recuerda que no siempre estarán a tu disposición.

GÉMINIS

Conocerás nuevas personas en este inicio de año, pero no todas serán buenas contigo. Los astros te dicen que tengas cuidado y no le confíes a cualquiera tus secretos. Además, tendrás algunos problemas con tu pareja.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Antes de darle entrada a cualquier persona es necesario que definas tus sentimientos. Un amor del pasado retornará con el objetivo de estar nuevamente en tu vida. Solo tú sabes lo que quieres, lo único que sí debes priorizar es tenerlo bien claro.

LEO

El área del trabajo no se vislumbra muy positiva. Tendrás algunas pérdidas derivadas de un proyecto que no salió bien. No te compliques ni te acongojes, todo tiene solución. Lo mejor es que hables con tus superiores sobre cómo arreglarlo.

VIRGO

A tu alrededor siempre hay personas que buscan perjudicarte. Las envidias están presentes ahora y en las personas que menos lo imaginas. Hoy recibirás comentarios agresivos por parte de alguien, pero no le prestes atención.

LIBRA

Tienes que ser agradecido con la vida para darle paso a nuevas bendiciones. Al Universo hay que agradecerle tanto por lo bueno como por lo malo, ya que todo es enseñanza. Por otro lado, cambia esa actitud negativa porque no te llevará a nada bueno.

ESCORPIÓN

Tendrás la misión de alejar de tu alrededor a una persona que quiere engañarte. Tu carácter será la mejor arma para ahuyentarla. Respecto a la salud, se aproximan problemas de estómago, así que trata de comer más saludable.

SAGITARIO

Está por llevarse a cabo un viaje que planeabas desde hace tiempo. Finalmente podrás darte esa escapada que tanto necesitas. En cuestiones del amor también estarás en los mejores términos. Si no tienes pareja, conocerás a alguien.

CAPRICORNIO

Descubrirás este lunes que hay una persona cercana a ti que te ha engañado por mucho tiempo. Te percatarás de su traición y la sacarás de tu vida de inmediato. Por otro lado, te enfermarás y pasarás algunos días en cama.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

ACUARIO

Los problemas con tu pareja se harán presentes el día de hoy. Todos los malentendidos serán a causa de los celos de tu parte. La recomendación es que pienses si realmente quieres estar con una persona en la que no confías.

PISCIS

Se impone que busques nuevas oportunidades laborales, sobre todo alguna que te haga más feliz. Lo más valioso para tu vida profesional es que te dediques a cosas con las que te sientas satisfecho y que además te dejen buenas ganancias.

