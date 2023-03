El horóscopo de Nana Calistar para hoy miércoles 8 de marzo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este miércoles 8 de marzo en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

El día de hoy dedícate a disfrutar de lo que tienes y trata de evadir todas las negatividades de tu entorno. No te preocupes por nada y tampoco te quedes con ganas de hacer nada. Vive este miércoles como si fuera el último.

TAURO

Los astros te dicen que debes dejar de preocuparte por las personas que no quieren estar contigo. Si alguien ya te demostró que no está para ti, compréndelo. No puedes forzar lazos, además te mereces algo mejor que eso.

GÉMINIS

Un amor del pasado regresará a tu vida con las intenciones de que le des una segunda oportunidad. Sin embargo, no es lo más recomendable, dado que te dejará más secuelas que la primera vez. Tus heridas todavía no sanan.

CÁNCER

Se impone que dejes de prestarle atención a cosas que no valen la pena, por ejemplo, todas tus experiencias del pasado, o situaciones que tú no puedes controlar. Apuesta por tu felicidad, de eso sí tienes el control.

LEO

Deja ir el odio que sientes por algunas personas que formaron parte de tu vida. Ese tipo de sentimientos solo te someten en la depresión y la ansiedad, así que no mereces siquiera dedicarles el pensamiento. Aprende a soltar.

VIRGO

La recomendación para esta mitad de semana es que no te desquites con personas que no tienen nada que ver con tu problema. Si alguien te hizo enojar simplemente repréndelo, pero no les hagas lo mismo a los demás.

LIBRA

Se requiere que comiences a prestarle más atención a tu vida y a tus problemas, ya que sueles concentrarte más en los demás que en ti mismo. Haz ejercicio, come sano y haz todo lo necesario para estar bien.

ESCORPIÓN

Si en algún momento alguna persona te engañó o te traicionó, no significa que siempre será así. Tienes que aprender a confiar en los demás y aprender de los errores que cometiste en el pasado. Si bien no es tu culpa lo que otros hicieron, sí puedes ser más selectivo.

SAGITARIO

Hoy no debes permitir que cualquier persona afecte tu estado de ánimo. Para eso aléjate de todos los que te emanen energías negativas y que te hagan sentir mal. No necesitas rodearte de ese tipo de gente, mereces algo mejor.

CAPRICORNIO

Tienes que comprender que si una persona se fue de tu lado es por algo, especialmente porque el destino no la quería junto a ti. Así que acéptalo y sigue adelante. Atesora los buenos momentos y ve en busca de nuevas relaciones.

ACUARIO

Es momento de que le des a la gente lo mismo que recibes de ella, ya sea bueno o malo. No puedes ser una persona bondadosa con quien te dañó. Por otro lado, se aproxima un negocio que promete mejorar tus ingresos.

PISCIS

Es necesario que comiences a cuidar tu alimentación para que te mantengas con más energía y para que puedas dormir mejor. Sin embargo, si tienes algún síntoma que consideres extraño, no dudes en ir con un especialista.

