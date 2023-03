El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 10 de marzo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 10 de marzo en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Estás en una etapa en la que no confías ni en tu propia sombra y no quieres saber nada de nadie, sin embargo, es necesario que mires más allá porque una de tus amistades comenzará a desarrollar sentimientos amorosos por ti. Tienes nuevos proyectos en puerta.

TAURO

Tendrás problemas con tu pareja este viernes, especialmente por celos. Solo trata de no alterarte y de utilizar esa situación para que su relación se vea fortalecida. Será un fin de semana de muchas fiestas y diversión.

GÉMINIS

Los astros te dicen que te prepares para reencontrarte con una persona que te traicionó en el pasado. Te pedirá disculpas y podrían darse una nueva oportunidad. Por otro lado, alguien de tu trabajo podría hablar mal de ti.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Es momento de que uses tu carácter para que nadie te vea la cara ni intente manipularte. Si la gente ve que puedes defenderte, será más difícil que piense en jugar contigo. Establece límites y ponles un alto a esas personas.

LEO

La recomendación para el día de hoy es que no finjas sentimientos ante nadie. Si no te interesa esa persona, sé sincero desde el principio. Tampoco pidas lo que ni siquiera tú estás dispuesto a dar. No te engañes a ti mismo.

VIRGO

Podrías tener accidentes en el trabajo, por lo que se requiere que prestes más atención a tu alrededor. La suerte no estará de tu lado este viernes, así que trata de ser cauteloso en todos los sentidos. Será una etapa pasajera.

LIBRA

Los planetas tienen buenas noticias para ti. Iniciarás un ciclo en el que los cambios positivos no faltarán. Además, recibirás información de personas que son muy importantes en tu vida y que hace mucho no veías.

ESCORPIÓN

Se impone que trates de buscar un equilibrio en tu vida y que no permitas que nada te desestabilice. Recibirás malos comentarios y te involucrarán en algunos chismes, pero no debes prestarles atención. Solo déjalo pasar.

SAGITARIO

Los astros te dicen que evites pensar tanto antes de ir a dormir, ya que eso es lo que no te deja descansar. Disfruta del presente y deja de preocuparte por el futuro. Una compra que harás te ayudará a mejorar tu economía.

CAPRICORNIO

Eres una persona a la que le dan celos por casi cualquier cosa, pero eso es porque cosas que te sucedieron en el pasado te dejaron dañado. En ese sentido, trata de olvidarlas y saber que no porque algo te haya ocurrido significa que volverá a pasar.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Este viernes es necesario que te quites esa venda de los ojos que te hacía tener falsas expectativas de los demás. No esperes nada de nadie, mucho menos de gente que ya te demostró que no es leal y que no tiene mucho que ofrecer.

PISCIS

Tienes un viaje en puerta y es probable que hagas nuevas amistades. Por otro lado, trata de ser más paciente con los que te rodean y no te molestes por cualquier error que cometan. Toma en cuenta los consejos de tu familia.

LA NACION