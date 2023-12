escuchar

En los últimos años la figura de Nana Calistar empezó a tomar cada vez más preponderancia en el mundo de la astrología, gracias a su jocoso sentido del humor, que entremezcla con predicciones certeras sobre el futuro. Hoy, la pitonisa compartió en sus redes sociales qué le espera a cada signo de cara a este viernes 15 de diciembre, donde alertó tener cuidado con las relaciones más cercanas.

Aries

El trabajo y el amor exigen tu atención. Organiza tus finanzas para las festividades y no te agobies, las cosas se aliviarán pronto. Comunica tus preocupaciones a tu pareja y haz un plan financiero.

Tauro

Estate alerta, hay personas que intentan engañarte financieramente. En el trabajo, ignora a los envidiosos y aprovecha las oportunidades de crecimiento. Mantén tu vida personal privada y confía en tu intuición en el amor.

Los horóscopos de Nana Calistar para este viernes 15 de diciembre Unsplash

Géminis

Es momento de limpiar tu hogar y deshacerte de lo innecesario. Vende o recicla lo que no uses y disfruta de un espacio renovado. Ten cuidado con tus palabras para no perder amistades valiosas. Encuentra el equilibrio en tu vida y no te deprimas por trivialidades.

Cáncer

Antes de decidirte por un regalo grande para ti, como un vehículo o una mascota, piensa bien en los pros y contras. Reflexiona antes de tomar decisiones importantes. Sé dueño de tu felicidad y toma tus propias decisiones.

Leo

Si te sientes agotado, tómate un descanso y recarga energías. No te preocupes innecesariamente y enfócate en tu bienestar hoy. Sueños o recuerdos de alguien querido te brindarán seguridad.

Virgo

Reconoce tu buena fortuna y el valor que aportas en tu trabajo. Disfruta de tu éxito y de la compañía de tus amigos. Agradece por tus bendiciones, atraerás más prosperidad. En el amor, cuidado con los celos y las inseguridades, y considera un cambio de rutina.

Libra

Los asuntos familiares te inquietan más de lo habitual. A pesar de ir todo bien, anhelas más libertad. Supera este bajón y reconoce que es más una percepción que un problema real. Dedícate más a tu trabajo que disfrutas, y pronto verás cómo mejora tu estado de ánimo.

Escorpio

Si sientes que perdiste tu buena forma, busca una actividad que realmente te motive. Considera deportes de defensa personal o baile para mantenerte activa. No te preocupes por noticias esperadas, todo se resolverá favorablemente.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

Sagitario

Tu intuición está afilada, úsala para tomar decisiones sabias hoy. Presta atención a lo que ocurre a tu alrededor y a tus sentimientos en el amor. Mantén la calma en el trabajo y evita discusiones familiares innecesarias.

Capricornio

Si sientes que estás en un callejón sin salida, considera cambiar tu enfoque. La paciencia y la relajación te ayudarán a ver las cosas más claramente. Prueba con yoga o ejercicios de respiración para calmar tu mente.

Acuario

Te enfrentas a un dilema de independencia y compromiso. Sé honesta y asume tu parte en la situación para resolverla sin herir a los demás. Si estás en medio de una ruptura, abre tu corazón de nuevo al amor. Prepárate para una posible fiesta y mejora en tus ingresos.

Piscis

Si la balanza te advierte, es hora de revisar tus hábitos alimenticios. Integra más frutas y verduras en tu dieta y reduce los excesos. No todo lo que brilla es oro, así que sé paciente y espera lo que realmente mereces.