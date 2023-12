escuchar

Día a día, millones de personas están expectantes de las predicciones de Nana Calistar, quien en los últimos años logró posicionarse como una voz de referencia en el mundo de la astrología. Hoy, en sus redes sociales, la adivina compartió qué le depara a cada signo de cara a este viernes 14 de diciembre en materia romántica, financiera y laboral.

Aries

Relájate y deja de lado las preocupaciones innecesarias. Es momento de reflexionar y mejorar sin ser demasiado duro contigo mismo. Prepárate para una prueba que te colocará en un triángulo amoroso, pero al final, entenderás que fue lo mejor. Evita intentar controlar a los demás y mantente alerta ante amigos falsos.

Tauro

Conéctate con tu lado práctico y dedícate a lo que te hace feliz. Es el momento ideal para trabajar en tus proyectos y sueños con perseverancia y enfoque. En el amor, la sinceridad y comunicación son esenciales.

Géminis

Tu curiosidad te lleva a explorar nuevas ideas, pero cuidado con relaciones falsas. Expresa tus sentimientos y conecta profundamente en tu relación actual. Deja atrás los celos e inseguridades y sé auténtico.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, jueves 14 de diciembre UNSPLASH

Cáncer

No temas mostrar tus emociones, pero cuida de no parecer falso. Dedica tiempo a ti mismo y a tus relaciones cercanas. Confía en tu intuición en el trabajo y no temas ser vulnerable. Disfruta la vida y sé selectivo en tus relaciones.

Leo

Tu carisma y energía están en su punto más alto, lo que atraerá nuevas personas y un posible nuevo amor. Destaca en el trabajo y en las relaciones sociales. Expresa tus sentimientos con empatía.

Virgo

Tu mente analítica te guiará para alejarte de personas problemáticas. Organiza tus ideas y tareas pendientes para clarificar tu camino. La comunicación clara es esencial en las relaciones. No te autocritiques excesivamente y celebra tus logros.

Libra

Mantén el equilibrio en tus decisiones. Confía en tu intuición, especialmente en el trabajo, y busca armonía en las relaciones. Si sientes la necesidad de cambiar tu rutina diaria, hazlo. Prepárate para malentendidos familiares y reencuentros.

Escorpio

Tu intensidad emocional está en auge, esto puede causarte melancolía. Canaliza esa pasión en proyectos laborales significativos. En el amor, sé honesto y evita actitudes posesivas. Dos personas influirán notablemente en tu crecimiento personal.

Sagitario

Tu optimismo te caracteriza. En el trabajo, enfrenta desafíos con creatividad. En las relaciones, intercambia sueños y acepta diferentes puntos de vista. Si sientes el llamado de la aventura, explora nuevas posibilidades.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Capricornio

Aunque valoras la disciplina y la planificación, prepárate para imprevistos. Organiza tus tareas laborales y establece metas realistas. Dedica tiempo a tus pasiones. En el amor, evita la confusión y clarifica lo que realmente quieres.

Acuario

Tu mente creativa está lista para destacar. Comparte tus ideas innovadoras en el trabajo. En el amor, busca conexiones auténticas. Espera bendiciones y confía en tu intuición para identificar en quién confiar.

Piscis

Confía en tu intuición, especialmente en el trabajo y en las relaciones. Tómate tiempo para relajarte y recargar energías. Tu compasión te llevará a ayudar a otros, pero no olvides cuidarte a ti mismo.