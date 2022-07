El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 29 de julio

Nana Calistar llegó este viernes 29 de julio con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en las relaciones humanas. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

No confíes del todo en tus amistades porque una de ellas habla mal de ti cuando no estás, pero no te preocupes porque su actitud hacia ti te hará saber de quién se trata. No permitas que ese tipo de situaciones te afecten.

TAURO

Los amores del pasado deben permanecer ahí, no te dejes llevar por lo que te dicen y tampoco quieras solucionar todo en un instante. Las cosas se arreglarán justo cuando menos lo esperes.

GÉMINIS

Pon atención a las señales que te mandará el universo en los próximos días porque podrían ser las que cambien el rumbo de tu vida. Te va a llegar una nueva propuesta y sabrás decidir lo mejor. No tengas miedo de nada.

CÁNCER

No esperes que las cosas te caigan del cielo, recuerda que el trabajo lo vence todo y que tienes que esforzarte para conseguir lo que quieres. Se aproximan algunos cambios positivos en tu vida laboral y te beneficiarán bastante.

LEO

Aprende de los errores que tuviste en el pasado y tómalos como referencia para la actualidad. Pero, tampoco te enfoques tanto en ellos, dale la vuelta a la página y continúa con tu presente. Lo que te importaba mucho, quedará atrás.

VIRGO

Querrás buscar a alguien de tu pasado por la necesidad que tienes por saber algo sobre él o ella y de despedirte. Si eso te hará sentir mejor, hazlo, pero no vuelvas a permitir que alguien te haga sentir menos de lo que eres.

LIBRA

Debes aprender a decirle adiós al pasado y dejar ir todo lo que no te hace bien. Mientras no lo consigas, continuarás con los malestares emocionales que has presentado en los últimos días. No te aferres a lo que ya no es.

ESCORPIÓN

Una persona te complicará ciertos planes que tenías en mente. Tendrás un sueño premonitorio, debes estar alerta y consciente de todo lo que podrías perder si no enmiendas tus errores.

SAGITARIO

No es momento de detenerse en el camino, mucho menos si es para tirar piedras a las personas que te dañaron en algún momento de la vida. Déjalos atrás y corre por los sueños que se quedaron en pausa, los cumplirás.

CAPRICORNIO

Te llegará una noticia familiar que te pondrá muy feliz, además se aproximan momentos familiares que te darán la paz que tanto necesitas para estar bien. Comenzarás a planear un viaje que disfrutarás mucho junto a tus seres queridos.

ACUARIO

No dejes que los comentarios del pasado arruinen tu presente, enfócate solo en lo que ocurre al día de hoy. Lo que no vale la pena, tíralo a la basura. Cuídate sobre caídas o golpes porque estarán a la orden del día.

PISCIS

Te reencontrarás con algunas personas de tu pasado. Se viene un fin de semana de muchos reencuentros y es muy probable que te veas involucrado con alguna de esas personas. Una persona intentará meterte en problemas.