El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 7 de abril

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 7 de abril en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Ten cuidado con los golpes y enfermedades respiratorias, porque estarán a la orden del día. Por otro lado, alguien de tu familia podría perder su trabajo y necesitará de tu apoyo. Ayúdale porque después podrías ser tú quien lo requiera.

Tauro

Si algo malo sucedió en tu entorno, no es motivo para decaer. En la vida siempre hay etapas distintas, dado que sin lo negativo no podría existir lo positivo. La felicidad no es absoluta, pero verás cómo todo se soluciona.

Géminis

Es hora de que te desprendas de problemas que no son tuyos. Por mucho tiempo le has resuelto la vida a tus seres queridos y ya llegó el momento de que deje de ser así. No hagas por otros lo que ellos no harían por ti.

Cáncer

La recomendación astrológica para este viernes es que seas más observador con tu pareja, ya que hay una persona a su lado que podría entrometerse entre ustedes. No tiene buenas intenciones, así que pon más atención.

Leo

Los astros te dicen que se aproximan grandes cambios que te beneficiarán por completo, especialmente en materia económica. En cuanto al amor, trata de no discutir por todo con tu ser amado porque su relación podría fracturarse.

Virgo

Las traiciones de tus amistades no faltarán, deja de confiar tanto en ellas porque podrías llevarte alguna sorpresa. No des información que creas que en el futuro puede dolerte si la revelan. Te llegará un dinero extra.

Libra

Si estás soltero, no tardará en llegar el momento en el que conozcas a tu persona ideal. Tu horóscopo de hoy dice que está muy cerca, pero que los planetas lo enviarán cuando aprendas a quererte más y valorarte por lo que eres.

Escorpio

Este viernes recibirás una noticia que te alegrará por completo el día y también modificará tu perspectiva del mundo. Por otro lado, intenta aprender algo de cada cosa que te sucede en la vida, no lo dejes pasar en vano.

Sagitario

Uno de tus amigos necesitará que estés a su lado porque pasará por una difícil situación. Trata de apoyarle en todo lo que requiera, sin esperar nada a cambio. Los problemas familiares no faltarán, guarda la calma.

Capricornio

Es preciso que comiences a cuidar más tu alimentación, ya sea que te sometas a un régimen o que dejes de consumir lo que te hace daño. Tu salud debe ser tu prioridad. Será un fin de semana de muchos cambios.

Acuario

Si tienes una relación, se impone que dejes de ser tan celoso. Recuerda que la desconfianza es lo que más destruye a una pareja. Tienes que darle su espacio, recuerda que tiene una vida además de ti y que es un ser individual.

Piscis

Te invitarán a salir de viaje y es allí donde harás nuevas amistades. Será gente que permanecerá en tu vida por muchos años. Respecto al dinero, las cartas de la fortuna estarán de tu lado, solo necesitas abrir bien los ojos.

