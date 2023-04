El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 7 de abril

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este viernes 7 de abril para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Una persona llamará mucho tu atención a partir del día de hoy y es probable que te involucres sentimentalmente con ella más adelante. Irradiarás energía positiva y es probable que otros se interesen en ti.

TAURO

Los astros te dicen que debes aprender a relajarte y darte la oportunidad de pasarla bien. No siempre tienes que estar preocupado. Por otro lado, un amigo pasará por una situación complicada y te pedirá un consejo.

GÉMINIS

Se impone que corrijas tus errores del pasado porque, de lo contrario, te perseguirán por el resto de tu vida. Si lo haces, ten por seguro que te ahorrarás muchos dolores de cabeza. En cuanto al amor, si no tienes pareja es probable que conozcas a alguien.

CÁNCER

Podrían darte un regalo que esperabas desde hace tiempo y ese gesto te hará sentir querido. Hoy también te despedirás de una persona del género opuesto que te lastimó mucho. Es hora de que te valores y veas por ti.

LEO

Este viernes sí deberás tener paciencia adicional con algunas personas que te rodean. Te fastidiarán tanto que en cualquier momento querrás arremeter contra ellos, pero no lo hagas. Tranquilízate y evita un desastre mayor.

VIRGO

La recomendación para el día de hoy es que trates de poner más cuidado en tu trabajo porque podrías cometer un error irreparable. Esa equivocación incluso mancharía el buen récord que llevas hasta el momento.

LIBRA

Es preciso que te concentres en cuanto a la realización de tus proyectos porque cada aspecto es importante. No dejes pasar ningún detalle o todo podría verse arruinado. Dedícale más tiempo si es necesario.

ESCORPIO

Los planetas te exhortan a no darle importancia a las cosas que no la merecen. Si crees que algo tiene solución, aplícala, pero si no, déjalo pasar de largo. Por otro lado, haz más ejercicio para mantenerte saludable.

SAGITARIO

Tendrás a la vista algunos desafíos que consideras insuperables, pero no es así. Recuerda que si lo tienes en frente es porque puedes hacerlo. Además, en tanto más grandes son los retos, también lo son las satisfacciones.

CAPRICORNIO

Las iniciativas que les presentes hoy a tus directivos serán bien aceptadas. No habrá poder humano que los haga cambiar de opinión porque te respaldarán en todo. Respecto a tus amistades, podrías encontrarte con una que no ves desde hace mucho.

ACUARIO

No te desanimes si algo salió mal, todavía estás a tiempo de sacar adelante tus proyectos y cumplir lo que siempre has soñado. Aunque todo parezca cuesta arriba, es más sencillo de lo que piensas. Solo déjate ayudar de quienes te rodean.

PISCIS

Se impone que dejes de juzgar las actitudes de los demás, dado que cada quien es libre de hacer lo que quiera. Siempre que no te afecte a ti, puedes dejarlo pasar y no prestarle atención. Enfócate en lo tuyo sin mirar a un lado.

