El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 18 de agosto

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 18 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

No te dejes manipular por las personas que dicen que te quieren, pero no hacen nada por ti. Hay gente que solo busca aprovecharse de tus sentimientos. Todo lo triste déjalo en el pasado y ábrele paso a nuevas bendiciones.

Números de suerte: 4, 39, 16.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Es hora de demostrar la inteligencia y las aptitudes que tienes para los negocios. Se aproximan viajes, conferencias y algunas actividades culturales que te funcionarán mucho. Te reencontrarás con personas del pasado.

Números de suerte: 21, 18, 4.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Si te organizas, no hay manera de que algo pueda salirte mal. No te desesperes si las cosas no funcionan a la primera, no tiene nada de malo pedir ayuda. Si no haces algo por controlar tus nervios, te ganarán muy rápido.

Números de suerte: 7, 30, 12.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Está bien luchar y mantenerte centrado en tus metas, pero también debes obtener tiempo para ti mismo y no dejarte en el olvido. Cuídate de los excesos para que tu salud no se vea afectada. Date todo el amor que necesitas.

Números de suerte: 5, 30, 4.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

No te cierres a las nuevas oportunidades que la vida tiene para ti en todos los aspectos. Deja las decepciones y heridas viejas en el pasado. Analizarás hoy todos los errores del pasado y aprenderás de ellos.

Números de suerte: 15, 8, 49.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Escucha las críticas constructivas de otras personas y analiza todas las opciones, pero recuerda que solo tú tienes la decisión. Quejarse de la mala suerte se terminó, este jueves será un buen día para lograr lo que querías.

Números de suerte: 34, 15, 2.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Llama a todos los amigos que tienes olvidados y contéstales los mensajes que tienen pendientes. No tengas miedo al rechazo, lo importante es que tú sabes cómo dar amor y apoyo, si no lo recibes de regreso no pasa nada.

Números de suerte: 11, 7, 20.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

No cometas el error de contar a otros lo que alguien te dijo en secreto. Aprende a tener más discreción. Hoy te enfrentarás a ciertas problemáticas creadas por personas irresponsables y que no cumplieron con su trabajo.

Números de suerte: 29, 21, 16.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Disfruta todo lo que te gusta y no temas en demostrar a los demás lo que sientes. Hazles saber que los quieres y que valoras que estén contigo. Date la oportunidad de llevar a cabo aquel encuentro romántico con esa persona especial.

Números de suerte: 18, 2, 45.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Lo más crucial este jueves será que tomes un descanso y que planifiques todo lo que quieres lograr después. Toma las cosas con calma. Tu salud se verá beneficiada si dejas de estresarte tanto, también tu sistema nervioso te lo agradecerá.

Números de suerte: 9, 50, 41.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Tu familia se unirá más a ti y te ayudará a resolver los problemas que se te presenten. Estarán más unidos que nunca. Conocerás a nuevas personas y puede darse la oportunidad de tener nuevas relaciones, tanto amorosas como amistosas.

Números de suerte: 18, 8, 25.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Florecerá el amor secreto que tenías y tus sentimientos por esa persona se exaltarán este jueves. Se fortalecerán todos los lazos afectivos que tienes con todos tus seres queridos. Tendrás una mayor percepción de lo espiritual.

Números de suerte: 7, 44, 39.