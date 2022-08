Marc Anthony recibió un botellazo en pleno show y los usuarios se burlaron en redes: “Quedó pálido”

Con algarabía, emoción y un botellazo en la cadera fue recibido Marc Anthony en Medellín. El artista se presentó, en el marco de la Feria de las Flores, el pasado 13 de agosto en la capital antioqueña. El concierto, que fue presenciado por una gran multitud, no solamente logró poner a cantar y bailar a más de uno, sino que también despertó comentarios en redes sociales, luego de que circulara un video en el que se ve al intérprete de “Vivir mi vida” ser inesperadamente golpeado por una botella de aguardiente.

Hacia el final de su interpretación de “Flor Pálida”, el artista latino se mostró muy interesado por una de las bebidas tradicionales del país. Ante el comentario de “a mí lo que me hace falta es un aguardiente de esos”, los asistentes al evento no tardaron en responder a su petición con vítores que, a su vez, estuvieron acompañados de un fuerte e imprevisible botellazo que impactó el costado derecho de la cadera del puertorriqueño.

Tras el golpe, el intérprete de “Valió la pena” no tuvo más remedio que seguir cantando, al tiempo que hacía señas al público para que se calmara. Momentos después, se refirió al súbito acontecimiento. “No tiren. Yo me lo compro”, fueron las palabras del artista.

La insólita razón por la que Marc Anthony recibió un botellazo en pleno show

Pese a que el concierto continuó sin más sorpresas ni pormenores, los usuarios no dudaron en referirse a la inmediatez con la que los fanáticos trataron de complacer al cantante invitado. “Cantando ‘Flor pálida’ y el que quedó pálido fue él”, “Rappi mejorando en el servicio de entrega” y “Pidió una copa y casi le tiran la fábrica”, fueron algunas de las jocosas reacciones que inundaron las redes sociales tras el suceso.

La presentación del artista latino era una de las más esperadas y ansiadas por el público antioqueño, quienes de alguna u otra manera dejaron ver su emoción y nerviosismo ante el concierto que se llevó a cabo en la ciudad de la eterna primavera.

Nadia Ferreira es la mejor estilista de Marc Anthony

Desde que decidieron unir sus caminos, Marc Anthony y su novia, Nadia Ferreira, se volvieron inseparables. En esta gira, luego de unas breves vacaciones, la modelo no lo ha dejado solo y disfrutan juntos de cada momento. Incluso se convirtió en su mejor estilista.

Recientemente, poco antes de comenzar su show en Colombia de este fin de semana, el salsero compartió una fotografía en la que su pareja le estaba arreglando el cabello. “Mi estilista favorita”, escribió en su cuenta de Instagram.

Nadia Ferreira y Marc Anthony antes del show en Colombia @marcanthony

Esa noche, también compartieron el camarín con Nacho Mendoza y Melany Mille, quienes dejaron constancia del encuentro en una foto.

Ante las demostraciones de amor del ex de Jennifer Lopez, la paraguaya no se queda atrás y aprovecha cada oportunidad para hacerle saber que siente lo mismo. Cuando estaban en Londres, Ferreira bailó al lado de la mexicana Salma Hayek en una presentación. También suele compartir algunos detalles de su intimidad en sus publicaciones de Instagram, como la nueva casa a la que se mudaron en Miami, con vecinos como David Beckham, con quien el salsero fue captado recientemente con un aspecto que preocupó a sus seguidores.