Lo frenaron en Estados Unidos porque no tenía el seguro del auto y se encontró con una situación impensada: “Esto va a terminar mal”

Un hombre de Perú estuvo en una situación difícil cuando circulaba por las calles de Estados Unidos y la policía lo detuvo para corroborar que todo estuviese en regla pero él no tenía vigente el seguro de su vehículo.

Pensó lo peor, que quizá su olvido o retraso lo llevarían a estar a punto de ser deportado. Compartió a través de TikTok su experiencia al infringir la regla e hizo una advertencia para aquellos intrépidos que creen que este elemento no es importante.

El hombre publicó un video en su cuenta @pepinilloescalavi, en el que narró cómo una noche tranquila se convirtió en su mayor pesadilla. Eran altas horas de la madrugada mientras él esperaba en un semáforo su alto y una patrulla de agentes se posicionó detrás de él. Al poco tiempo lo detuvieron para indicarle que chequearon su placa y se percataron de que no tenía seguro.

Él creyó que únicamente le impondrían una multa, así que no se alarmó. Sin embargo, el oficial le dijo que tenía que acudir a la Corte, ya que la falta que había cometido era grave. Le dio un teléfono para que se comunicara en las próximas dos semanas o lo detendrían. “Llamé a la Corte porque no quería ser arrestado y me di con la sorpresa que no me dieron un número de ticket, sino que ¡tenía que presentarme para un juicio!”.

Esto fue lo que le ocurrió al tiktoker que manejó sin su seguro en Estados Unidos

Vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida porque pensó que lo deportarían a su país de origen o que las consecuencias serían peores. “Fue como en la televisión, había una juez, testigos y un traductor...”, mencionó al describir el instante en que subió al estrado para dar su testimonio y las razones por las que no pagó el seguro. “Yo le dije a la juez que porque en ese momento no tenía dinero y ella me respondió que la próxima vez que no tuviera dinero, no manejara”.

Finalmente todo se resolvió de manera satisfactoria. Le impusieron únicamente una multa, pero le advirtieron que si volvía a incurrir en una falta similar, pagaría una cantidad aún más alta y lo enviarían a prisión. Debido a ello, exhortó a todos los que vieran su clip a cumplir las reglas y nunca salir de su casa si su vehículo no tiene seguro.

De inmediato sobraron los comentarios. Algunas personas le preguntaron cuánto fue lo que tuvo que pagar y otros le mandaron sus felicitaciones por haber salido sin mayor problema de la Corte. “Qué bueno saber que no paso a más. El ser sincero te ayudo muchísimo. Lección aprendida”, “El ser honesto sirve, pero es mejor siempre caminar dentro de la ley. Buenas vibras y gracias por compartir tu experiencia”, se leía entre las reacciones.

El tiktoker salió bien librado después de no usar seguro de auto en Estados Unidos @pepinilloescalavi/TikTok

Otros complementaron la información y dijeron la cantidad a la que ascendían ese tipo de multas y el precio de los seguros: “La multa es de 300 dólares y dan tres meses para pagarla”, “La multa por estar sin seguro son 500 dólares y hasta más”, “Las pólizas de seguro andan de US$120 para arriba“, “No sé si preocuparme o reírme”, aseveraron los usuarios, también temerosos de que les sucediera lo mismo.