El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 10 de julio

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este lunes 10 de julio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Es tiempo de que te aventures a hacer cosas nuevas, aunque te dé pavor hacerlo. Explora el extranjero o viaja a otras ciudades que despierten tu interés. No pongas excusas y empieza a vivir la vida que siempre deseaste.

Números de suerte: 30, 44, 3.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Todo lo relacionado con la actividad física está bien proyectado para ti. Te harás notar en los deportes y tendrás un rendimiento exuberante en cualquier juego. Por otro lado, podrías comenzar un negocio con el que obtendrás grandes ganancias.

Números de suerte: 17, 50, 2.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Si tienes un conflicto con tu pareja, este lunes es el mejor día para que intentes arreglarlo. Acércate, dile lo que sientes y deja en claro cuáles son tus intenciones con él o ella. Recuerda que el diálogo es la mejor solución dentro de un romance.

Números de suerte: 25, 13, 41.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Tratarás de defender a toda costa tus opiniones, lo que podría llevarte a discutir con muchas personas. No trates de tener la razón ni de imponerles tus ideales a otros, relájate y piensa en que todos tienen derecho a pensar como quieran.

Números de suerte: 11, 28, 4.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

No permitirás que la gente tome ventaja sobre ti, esa etapa tuya en la que no te defendías terminó. Lucharás con uñas y dientes por mantener esas cosas que te has ganado con esfuerzo y sacrificio. También estarás más atento a cualquier traición.

Números de suerte: 32, 24, 19.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

A partir de hoy tendrás más energía que nunca y querrás brillar en cualquier lugar que pises. Afortunadamente se te dará, destacarás en todo lo que desees, gracias al fuerte carácter que desarrollarás.

Números de suerte: 12, 20, 10.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Si no tienes pareja, estás en la etapa perfecta para buscar una. La energía planetaria está sobre tu signo en ese ámbito, por lo que no se te complicará encontrar a tu ser amado. Estarás un poco irritable, ten paciencia.

Números de suerte: 8, 49, 15.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Disfrutarás de hacer trabajos en equipo, sobre todo porque las personas con las que compartas te demostrarán su lealtad y apoyo incondicional. Valora ese tipo de gestos, es lo que más hay que tratar de conservar en la vida.

Números de suerte: 33, 18, 7.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

No habrá ningún obstáculo que no logres vencer esta semana, sobre todo si se trata de temas laborales. Tendrás más energía que nunca y estarás dispuesto a cumplir todas las metas que tienes en la vida. No deberás preocuparte por nada.

Números de suerte: 21, 37, 4.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

La recomendación para este lunes es que antes de intentar buscar respuestas en otras cosas o personas, lo hagas en tu interior. No sueles demostrar tus sentimientos, por lo que se te dificulta encontrarle sentido a tus emociones cuando lo necesitas.

Números de suerte: 8, 29, 13.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Tendrás la necesidad de cumplir tus metas y hacer valer tus ideas, no permitirás que traten de minimizar tus creencias. No busques problemas, mejor utiliza esa energía para ir por tus objetivos, no te desgastes en discusiones.

Números de suerte: 46, 12, 5.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Atravesarás momentos de mucha tensión, pero podrás solucionarlo siempre y cuando te mantengas positivo. Ten cuidado porque recibirás muchas alertas sobre quiénes son tus enemigos, podrías tenerlos al lado tuyo.

Números de suerte: 14, 36, 9.

Horóscopo de Piscis

LA NACION