El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 26 de diciembre

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este lunes 26 de diciembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Comenzarás la última semana del año sin problemas económicos gracias a las ganancias que recibirás de distintos lados. Aprovecha este momento para disfrutar del reconocimiento personal. Percibirás también ayuda de gente importante que sabrá darte ese empujón que tanto necesitas para trabajar en lo que quieras.

Números de suerte: 19, 4, 15.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

El miedo es el peor enemigo para el éxito, así que no te quedes estancado a causa de eso. Trabaja día a día para que tus sueños se conviertan en realidad. Vivirás un momento único, en el que tu talento y suerte te ayudarán para resolver los problemas económicos que te atormentan actualmente.

Números de suerte: 2, 16, 51.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Eres muy valioso para perder el tiempo con amores que no te corresponden. No pierdas el tiempo en gente que no vale la pena. Las palabras se las lleva el viento, Géminis y lo más importante son los hechos. Hoy será el momento perfecto para saldar deudas con tus parejas del pasado y enfocarte solo en el presente. Sé cuidadoso y no entregues tu corazón a cualquier persona.

Números de suerte: 7, 29, 31

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

No hay nada imposible para ti, Cáncer. Esta semana verás concretado aquello que pensaste que jamás se cumpliría. Es posible que haya cambios en tu vida en los próximos días: una mudanza o incluso un nuevo proyecto laboral. Además, el amor estará más cerca que nunca, presta atención.

Números de suerte: 36, 3, 14.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Dile adiós al 2022 con algún cambio. No tengas miedo de hacer cosas diferentes para el beneficio de tu vida y de los que te rodean. Deja las dudas a un lado y confía en tu intuición para caminar por el rumbo que te llevará al éxito. Muchas ideas llegarán a tu mente, no las desaproveches y concrétalas para tu progreso.

Números de suerte: 18, 35, 27.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Llegará a tu vida gente que te abonará. Juntos lograrán grandes cosas que te impactarán de buena manera. La incertidumbre se hará presente, pero no de una manera negativa, sino que te ayudará a indagar más en ciertos temas, como los secretos de la vida y la muerte. Te sentirás particularmente espiritual en estos días.

Números de suerte: 6,17, 22.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Vienen tiempos buenos en cuanto al dinero. Ahora podrás darte esos gustos sin tener remordimientos. En el tema amoroso, vivirás por un momento más tranquilo, donde priorizarás más lo espiritual que lo carnal. No temas, gozarás de tu sexualidad, sin embargo, ahora eso no será tu prioridad. Te concentrarás más en el interior de la otra persona.

Números de suerte: 5, 30, 12.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Aprende a no confiar en toda la gente. Muchas veces es mejor guardar las cosas. Todo el mundo estará más pendiente de ti y eso significa que tus secretos estarán en riesgo. Tendrás la oportunidad de realizar un importante cambio en tu vida. No olvides que los viajes te ayudarán a crecer en el nivel personal y profesional.

Números de suerte: 8, 10, 23.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

La creatividad y la espiritualidad llegarán a ti en estos días. Utilízala para bien. Por fin dejarás los miedos a un lado y te atreverás a comenzar proyectos desconocidos. No hay límites para ti, Sagitario, sigue en el proceso de conseguir lo que deseas. Ten presente que la única persona que tiene el poder de ponerse sabotearse, eres tú.

Números de suerte: 40, 3, 27.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Te llegó el momento, Capricornio. Eso que soñaste y deseaste desde hace mucho tiempo por fin se hará realidad. Es momento de evolucionar. Por eso, dejarás de reprimirte y ahora podrás mostrarte tal cual eres. No tendrás ningún mido de verte como una persona libre y pasional ante los demás.

Números de suerte: 45, 28, 7.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Las palabras tienen un impacto muy importante, por eso debes saber cómo dirigirte hacia los que te rodean. Estos días se resolverán los problemas económicos que te aquejaban y podrás tener un respiro.

Números de suerte: 48, 31, 24.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Cerrarás el año de excelente manera. Aunque antes pudiste sufrir por problemas de salud, ya aprendiste la lección. Ahora reconocerás la importancia de mantenerte bien y sobre todo, de cómo cuidar tu cuerpo de manera apropiada. Es fundamental que destines tiempo para descansar y relajarte.

Números de suerte: 18, 42, 31

