El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 10 de enero

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 10 de enero.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

No dejes que las opiniones de otras personas influyan en tus decisiones o pensamientos. Trata de estar cerca de quienes te brinden alegría, pero también de cosas positivas que te abonen a tu vida.

Números de suerte: 10, 5, 3.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

No te rehúses a recibir apoyo de las demás personas. De esta manera, encontrarás una mayor seguridad y estabilidad que te facilitarán la vida. Apóyate en quien más confíes y sean afines a ti. No olvides permanecer siempre paciente.

Números de suerte: 23, 49, 8.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

No desaproveches tus aptitudes y utilízalas para lograr tus objetivos. La energía y voluntad ya las tienes y eso te ayudará a realizar las cosas como lo visualizas. Recuerda que todo tiene un costo, incluso ser una persona independiente.

Números de suerte: 11, 5, 14.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Deja la actitud pesimista y fatalista a un lado. Recuerda todo lo bonito que te ofrece la vida y enfócate en ello. Es momento de iniciar nuevos proyectos y deberás hacerlo de manera positiva. Sé valiente y confía en ti.

Números de suerte: 8, 4, 18.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Estás en un punto de la vida donde solo deseas divertirte y pasarla bien. Solo ten presente que ese será el lado que verán las nuevas personas que lleguen a tu vida. Si deseas lo contrario, debes ser tú quien busque una reunión más formal.

Números de suerte: 13, 29, 31.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

En el tema del dinero, lo mejor será que por ahora te concentres en ahorrar e invertir. De esta manera, podrás aumentar tus ingresos. No olvides tomar con seriedad cada situación. Tal vez debas buscar otras ofertas o esperar hasta que sea el momento de hacer una elección.

Números de suerte: 7, 23, 42.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Toma en cuenta que en ocasiones lo mejor es adaptarte a los demás y no esperar lo contrario. Vigila muy bien todo lo que comunicas a las otras personas. Se avecinan cambios en tu vida que serán buenos.

Números de suerte: 15, 30, 6.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Presta mucha atención a tus finanzas. Lo mejor será buscar nuevas formas de obtener más ingresos. Es posible que algunos de tus desencuentros tengan que ver con este tema. Recuerda que la unión hace la fuerza.

Números de suerte: 11, 6, 20.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Habrá algunos cambios para ti en cuestión del amor. Si en tus planes está hacer algún viaje, toma algunas precauciones. Recuerda asegurarte de que toda tu documentación esté en orden, para evitar contratiempos de último momento.

Números de suerte: 12, 10, 27.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Tus experiencias pasadas te ayudarán a aceptar aquello que no puedes cambiar. Sabes cómo lidiar con personas complicadas y opuestas a ti. No olvides seguir con tu actitud positiva en cualquier situación que se te presente.

Números de suerte: 2, 8, 50.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Toma un respiro y deja que las cosas a tu alrededor se tranquilicen un poco. Pronto todo volverá a la normalidad. Lo mejor que puedes hacer es mantenerte valiente y perseverante para lograr todo lo que te propongas.

Números de suerte: 7, 20, 1.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

No permitas que otras personas interfieran en tus decisiones o acciones. Lo único que debes recordar es que tu prioridad siempre serás tú. Has pasado por situaciones complicadas donde no te has sentido valorado. No olvides mantenerte tranquilo.

Números de suerte: 16, 5, 4.

Horóscopo de Piscis

