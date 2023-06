El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 13 de junio

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 13 de junio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Es momento de que tomes las riendas de tu vida laboral y también de tus asuntos financieros. No dejes nada pendiente porque todo se te podría salir de control. Tampoco esperes a que otros lo hagan por ti porque no sucederá.

Números de suerte: 41, 12, 19.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Se enfatizarán tus deseos de mudarte de casa o de ciudad y, si sientes que eso es lo correcto para ti, hazlo. Puedes tomar en cuenta la opinión de los que te rodean, pero recuerda que al final eres tú quien decide.

Números de suerte: 13, 25,18.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Tu trabajo finalmente será reconocido y recibirás los frutos de tus esfuerzos. Tendrás nuevos ingresos económicos, lo que es un indicativo de que vas por buen camino y que has hecho todo bien. Continúa esforzándote.

Números de suerte: 50, 11, 6.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Serás más consciente de tus talentos y de lo que puedes llegar a hacer si te aplicas, y por eso pedirás más remuneración en tu trabajo. Ahora sabrás lo que te mereces y ten por seguro que si eres persistente con el tema, lo conseguirás.

Números de suerte: 20, 14, 3.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

La recomendación para esta jornada es que te involucres en todo lo relacionado con las artes, dado que está bien proyectado para ti. Además, te nacerá el deseo por explorar talentos que tienes ocultos, puede ser en el ámbito musical.

Números de suerte: 36, 47, 1.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Se impone que cumplas lo más rápido posible con tus obligaciones, ya que sueles dejarlas de lado y eso podría traerte consecuencias en el futuro. Si pospones tu trabajo, tendrás que enfrentar las repercusiones económicas.

Números de suerte: 32, 10, 6.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Es preciso que seas un poco más organizado a la hora de planear tu futuro. Sueles tener tantas cosas por hacer que al final terminas sin concluir alguna. Por eso, ponle prioridad a lo que sea más urgente y satisfactorio para ti.

Números de suerte: 16, 2, 33.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

No seas tú quien provoque las discusiones dentro de tu familia, trata de alejarte de esos ambientes negativos y solo observa desde lejos. Respecto a tu pareja, dile lo que sientes y lo que no te agrada de la relación.

Números de suerte: 22, 1, 43.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Concéntrate en tu trabajo, tu vida social o cualquier cosa a la que no le hayas dedicado tiempo. No es momento para ponerle atención a temas que no valen la pena, como las confrontaciones o discusiones con otros.

Números de suerte: 4, 32, 19.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Se prevé que te comprometas con algo o con alguien: puede ser que te pidan matrimonio o que obtengas un puesto de más responsabilidad con tu trabajo. Sea lo que sea, siéntete seguro de que lo lograrás con éxito.

Números de suerte: 27, 14, 51.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Los astros te dicen que incluso hasta las cosas a las que no les encuentras sentido tienen un fin. Ten por seguro que nada sucede por casualidad, así que déjate llevar. También préstale atención a tu intuición, no te fallará.

Números de suerte: 18, 39, 31.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Si estás en busca de una pareja, este martes podrás conocer a alguien o empezar a planear un viaje en el que te encontrarás con una persona. El amor está a punto de florecer a tu alrededor, no temas y no te impacientes.

Números de suerte: 12, 9, 48.

