El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 18 de octubre

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 18 de octubre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Deja que tus talentos sobresalgan y no te limites en sacar tu lado artístico. Es hora de que te aplaudan y admiren por lo que sabes hacer. La dieta se puede romper de vez en cuando, solo si el resto de días la cumples.

Números de suerte: 27, 8, 11.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Los astros te dicen que dejes que las bendiciones lleguen a ti. ¿Cómo? Solo concéntrate en lo positivo y permítele a la energía entrar a tu vida. No le prestes atención a nada que te quite energía o frene tu desarrollo.

Números de suerte: 7, 40, 39.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Se prevé una mejora en la relación que tienes con tus jefes, solo si comienzas a ser más dedicado y responsable con tu trabajo. Te llegarán de sorpresa nuevas maneras de hacer dinero. No las esperabas, pero te funcionarán.

Números de suerte: 3, 14, 22.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Tendrás la oportunidad de vivir una aventura romántica con alguien esta semana, pero la recomendación es no involucrarte si tienes pareja. Recuerda que el karma existe y además tienes mucho que perder del otro lado.

Números de suerte: 51, 33, 2.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Disfruta de lo que tienes actualmente y no te aflijas por lo que todavía no llega. Tienes que ser paciente. Además, cuando cambies tu manera de pensar y lo que hay en tu interior, comenzará a cambiar tu exterior.

Números de suerte: 51, 39, 15.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

No te precipites en cuestión de los asuntos sentimentales. Es decir, no te fuerces a ser algo que no eres ni a sentir lo que no te nace. Libérate de lo que otras personas esperan de ti y comienza a vivir tu propia vida.

Números de suerte: 9, 46, 4.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Finalmente encontrarás la fórmula para saber manejar tu dinero y que la abundancia perdure por más tiempo. Aumentarán tus ganancias. Por otro lado, estarás en tu mejor momento en cuanto a la vida romántica.

Números de suerte: 11, 37, 9.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

En el aspecto profesional finalmente lograrás el prestigio que tanto deseas y que te mereces. Todo por lo que trabajaste finalmente se cumplimenta. También destacarás por tus talentos: los tenías ocultos y ahora florecerán.

Números de suerte: 32, 20, 46.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Serás una persona más comprensiva este martes. La tolerancia será parte de tu diccionario el día de hoy, porque quieres mantener la calma en tu vida. El placer de reírte te brindará una sensación de alivio y ayudará a tu salud.

Números de suerte: 44, 12, 25.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Si en este momento estás en medio de algo que no te hace feliz, replantéate todo lo que hay a tu alrededor. Cambia de rumbo y haz lo que realmente te llene. Eso te convertirá en la inspiración para otras personas.

Números de suerte: 10, 3, 24.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Tendrás una conexión espiritual inimaginable con todo lo que te rodea. Eso hará que quieras arriesgarte y los astros te dicen que te irá bien. También lograrás la independencia económica que tanto deseabas.

Números de suerte: 6, 30, 14.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

No esperes a mañana para hacer aquello que te hace feliz. Siempre prioriza tus gustos y las decisiones que tú tomes. No vivas por otros y sal de esos ambientes en los que la gente quiere decidir por ti.

Números de suerte: 2, 35, 29.

