El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 10 de mayo

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 10 de mayo.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Nacerá en ti el interés por ayudar a los demás de manera desinteresada. Si eso te hace feliz, no dudes en llevarlo a cabo. Por otro lado, te podrían llegar algunas sorpresas en el ámbito profesional, ya sea cambios radicales o una oferta.

Números de suerte: 6, 28, 3.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

La recomendación para esta mitad de semana es que no dejes para después las cosas que puedes hacer hoy. Es mejor que te dispongas a terminar con todas tus actividades antes de distraerte. Hazlo con entusiasmo para que sea menos pesado.

Números de suerte: 40, 3, 12.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Los astros te dicen que no debes alejarte de tus seres queridos porque después te sentirás solo. Acepta todas las invitaciones que te hagan, especialmente si no tienes pareja. Esa será la manera de mantenerte feliz y animado.

Números de suerte: 41, 36, 2.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Se alejarán de ti algunos amigos y, en un principio, te dolerá. Sin embargo, con el pasar de los días te darás cuenta de que en realidad eran personas poco sinceras. También notarás cambios en tu personalidad.

Números de suerte: 35, 3, 8.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Lo más importante para ti este miércoles será el valor que te des tú mismo. Se convertirá en tu prioridad número uno el amarte, mimarte y hacer todo lo que te provoque felicidad. Para ti ya no habrá cabida para la tristeza.

Números de suerte: 50, 17, 22.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Se impone que comiences a unirte a personas que te ayuden a cumplir tus metas. Recuerda que la gente de la que te rodeas es fundamental para fraguar tu futuro. Si estás al lado de seres exitosos, terminarás siendo igual.

Números de suerte: 1, 20, 13.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Es preciso que mejores un poco tu relación con el dinero. Antes de gastarlo piensa bien qué es lo que necesitas, con el objetivo de que no compres lo primero que ves. Te has esforzado para obtener lo que tienes, no lo desperdicies.

Números de suerte: 27, 8, 31.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

A partir de hoy tendrás un mejor control de tu vida y de tus tiempos, por lo que dividirás mejor las fracciones de tu día. Esa organización te ayudará a vivir más tranquilo y a cumplir con tus actividades en tiempo y forma.

Números de suerte: 17, 4, 23.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

La gente se enamorará de tus servicios o del producto que vendes, dado que tu poder de convencimiento será inquebrantable. En cuanto al amor, lo que sufriste en el pasado te será recompensado con una relación sana.

Números de suerte: 29, 5, 10.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

El ámbito romántico está bien proyectado para ti, tanto si tienes pareja como si no. Conquistarás a cualquiera que se te cruce, incluso sin desearlo. Además, estarás más sociable y conocerás a personas nuevas.

Números de suerte: 46, 2, 19.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Tu familia demandará de tu atención como nunca antes. Trata de brindarles un poco más de tiempo, antes de que sea demasiado tarde. En cuanto a tu trabajo, iniciarás un nuevo proyecto, por lo que deberás organizarte mejor.

Números de suerte: 4, 29, 11.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Lo más importante para ti el día de hoy será tu hogar, en todos los sentidos. Querrás pasar más tiempo en tu casa, ya sea porque tienes la intención de descansar o porque quieres cambiar la decoración. Solo no te excedas en gastos.

Números de suerte: 15, 39, 24.

