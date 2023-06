El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 14 de junio

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 14 de junio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

La recomendación para esta mitad de semana es que no te aventures a lo desconocido porque los resultados no serán del todo favorables para ti. Aplica lo mismo a la hora de relacionarte con la gente, por ahora solo ve a lo seguro.

Números de suerte: 3, 45, 15.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Se impone que seas más cuidadoso al elegir a tus amistades, no te dejes deslumbrar por las apariencias y conócelas más antes de confiar plenamente. Por otro lado, no actúes por impulso, piensa dos veces lo que harás.

Números de suerte: 4, 21, 13.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Es hora de que rompas con esos compromisos que no tienen sentido porque no te llevan a ningún lado, en cambio, solo te atan a cosas o personas. Tienes que renovarte en todos los aspectos y eso implica alejarte de lo que no te aporta nada positivo.

Números de suerte: 35, 18, 7.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

La energía planetaria está sobre tu signo y te ayudará a que todo te salga bien, sin embargo, tú también debes esforzarte y poner de tu parte. Las bendiciones no llegarán a ti por arte de magia, tienes que arriesgarte.

Números de suerte: 17, 46, 30.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Los astros te dicen que es un buen momento para que dejes que la paz entre en tu interior y, con eso, superes las depresiones y melancolías que arrastras. Deja ir todo lo que no se dio y no pudo ser, olvídate del pasado.

Números de suerte: 2, 33, 1.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Te atreverás a realizar todo lo que antes considerabas peligroso e imposible, y eso te dará un mayor impulso como persona. Serás más atrevido y tendrás muchas ganas de salir adelante. No permitas que los problemas económicos te hagan cambiar de ánimo.

Números de suerte: 20, 9, 16.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Recuerda que cada persona es diferente y que no por eso debes criticarlas. Los defectos o accidentes que otros tengan no son de tu incumbencia, tú concéntrate en lo tuyo y verás cómo así estás más tranquilo.

Números de suerte: 6, 29, 45.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Es preciso que le prestes más atención a la relación que tienes con tu familia, dado que sueles dejarla de lado por estar enfocado en tu trabajo. Siempre debes mantener un equilibrio en tu vida, no te alejes de tus seres queridos.

Números de suerte: 15, 44, 25.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Los celos y rencores que tenías hacia tu pareja desaparecerán, ahora reinará la paz y todo lo que en algún momento te fue negado. Mereces felicidad y ten por seguro que a partir de hoy la obtendrás. No tendrás dudas de nada.

Números de suerte: 46, 20, 5.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Recibirás nuevas oportunidades de progreso económico, gracias a tu honestidad. Siempre es valioso tener talento, pero cuando lo combinas con tus buenos valores es como un tesoro. Ve por tus sueños, nada te lo impedirá.

Números de suerte: 8, 10, 2.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Cualquier cifra de dinero que inviertas se te multiplicará, estás en tu mejor momento. Aprovecha que tendrás más ingresos para consentirte un poco más y comprarte eso que deseabas. No siempre tienes que vivir austero.

Números de suerte: 2, 19, 34.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Se impone que explores nuevos terrenos, especialmente en el área profesional. Atrévete a obtener nuevas experiencias, siempre es bueno aprender. Todo lo que hagas diferente está bien proyectado, nada te saldrá mal.

Números de suerte: 44, 26, 38.

LA NACION