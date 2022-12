El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 21 de diciembre

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 21 de diciembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Hoy es el día correcto para comenzar a preguntarte si las decisiones que tomaste son las correctas y si vas por el camino indicado. Se vienen buenos tiempos en cuanto al trabajo. Recuerda siempre dar lo mejor de ti, pero sin exigirte demasiado.

Números de suerte: 9, 31, 47.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Aprovecha este momento para empezar a realizar actividades fuera de la rutina. Tu mente pasa por un excelente periodo, por lo que puedes comenzar un nuevo estudio. Te toca viajar, vivir nuevas experiencias y socializar con otras personas.

Números de suerte: 22, 4, 36.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Hazle caso a tu intuición. No dudes en buscar consuelo en esa persona o lugar especial que trae paz a tu vida. Los cambios llegarán a ti, pero no te preocupes, serán para bien. No descuides el tema financiero.

Números de suerte: 38, 2, 11.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Estás en el momento justo para formalizar esa relación con tu pareja. No desaproveches la situación y ten un acercamiento más personal. Mucho ojo con cualquier situación legal; trata de resolver estos asuntos rápidamente.

Números de suerte: 12, 7, 31.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Con el sol saturándote de energía, no tendrás excusas para tomar decisiones en el trabajo. Llegó el momento de comenzar a realizar esos cambios para ponerte el día. No olvides cuidarte en lo emocional y físico.

Números de suerte: 20, 37, 2.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Llegó el día de atreverte y buscar todo lo que te da alegría. Aprovecha la semana antes de Navidad para divertirte como solo tú sabes. Sin embargo, que no sea motivo para descuidar tus obligaciones diarias.

Números de suerte: 15, 1, 44.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Aprovecharás este día para conectar contigo mismo, pero también para estar más cerca de tu familia. La meditación será una gran aliada en estos momentos de introspección para buscar tu paz interior.

Números de suerte: 41, 6, 37.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Tendrás unos días de muchos movimientos. Utilízalos para compartir con tus amigos, compañeros de trabajo y hasta con tu familia. Estarás particularmente comunicativo, pero debes encontrar el balance.

Números de suerte: 3, 25, 5.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Los buenos momentos en el tema económico estarían muy cerca. Asegúrate de gastar sabiamente. También puede ser el instante correcto para analizar qué necesitas para modificar tu estilo de vida. Las inversiones tocan tu puerta. Sé inteligente.

Números de suerte: 32, 4, 46.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Tu concentración estará única y exclusivamente en tus asuntos personales. Te enfocarás en buscar eso que tanto deseas. La positividad que te inunda atraerá la atención de los que están a tu alrededor.

Números de suerte: 28, 1, 43.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

El momento de dejar todos esos malos momentos que viviste en tu niñez ya llegó. Concéntrate en lo bueno y deja lo que no sirve en el pasado. De todas las lecciones se aprenden y esta no es la excepción.

Números de suerte: 41, 39, 15.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Te rodearás de personas parecidas a ti que estén en busca de los mismos objetivos. Aprovecha estos últimos días del año para reunirte con tus seres queridos. Estarás bastante cómodo al trabajar en equipo.

Números de suerte: 11, 43,18.

Horóscopo de Piscis

LA NACION