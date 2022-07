El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 27 de julio

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 27 de julio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Podrás organizar pequeños detalles que habías descuidado de tu hogar. Sé más hospitalario con las personas que lo necesitan y brinda ayuda incluso a quien no te lo pide es un buen gesto. Ganarás buenas amistades.

Números de suerte: 32, 1, 5.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Nadie podrá adelantarse y obtener lo que por derecho era tuyo, ya que sabrás decidir más rápidamente. Recuperarás el dominio total de tus decisiones. Sientes que maduraste y eso te hará sentir más capacitado para los obstáculos.

Números de suerte: 20, 11, 2.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Si tienes un proyecto artístico aprovecha este día porque tus aptitudes en ese ámbito se exaltarán. Pon manos a la obra en todo lo que la vida ponga en tus manos, no dejes que los problemas emocionales te detengan.

Números de suerte: 15, 6, 3.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Enfréntate a todos los retos con la certeza de que podrás solucionarlos de la mejor manera. Destaca todo lo bueno que hay en ti y aprende a valorar todas tus cualidades. Se intensificará tu proceso de crecimiento espiritual.

Números de suerte: 1, 10, 28.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Hoy todo puede salirte bien porque tienes la energía necesaria para hacerlo. No pierdas las oportunidades que la vida te pone en frente. Tu trabajo será reconocido y recompensado, e incluso se te presentarán nuevos horizontes.

Números de suerte: 8, 17, 35.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Presta mayor atención a tu familia, no dejes que el trabajo se lleve la mayoría de tu tiempo. Tienes que hacer algunos cambios en tu rutina para dar tiempo de calidad a tus seres queridos. No te distraigas de lo importante.

Números de suerte: 13, 19, 15.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Haz afirmaciones positivas acerca de tu salud, de la paz y la prosperidad que quieres para tu vida, es momento de pensar en todo lo bueno. Relájate para que puedas eliminar el miedo y la inseguridad de tus pensamientos.

Números de suerte: 33, 6, 24.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

A veces gastas más de lo que tienes y eso se ve reflejado en tu economía, no te dejes llevar por los impulsos y cuida tu dinero. Todos querrán estar a tu lado, pero debes estar seguro de lo que sientes. Recibirás una propuesta de amor.

Números de suerte: 7, 10, 45.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Utiliza tu carisma para conquistar no solo a la persona que deseas, sino todos tus sueños en lo laboral. No te cierres a nuevas ideas, especialmente en tu área de trabajo. Pon en práctica todas las lecciones de vida que has aprendido.

Números de suerte: 26, 8, 17.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Los astros te dice que te ayudarán a limpiarte de todas las energías negativas y que te abrirán las puertas hacia los cambios positivos que esperas. No le cuentes tus planes a nadie porque la envidia suele estropear los planes.

Números de suerte: 22, 31, 1.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Llegará gente nueva a tu vida, pero cuídate de quienes son doble cara. Habrá gente que finja ser tu amigo, pero te den una puñalada por la espalda. Habrá algunas oportunidades de viajar y los astros te dicen que las aproveches.

Números de suerte: 21, 34, 12.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Tendrás más energía de la habitual y eso servirá para moverte un poco más. Saldrás de tu zona de confort y te animarás a hacer cosas que nunca imaginaste. No finjas todo lo que no sientes solo para que te acepten.

Números de suerte: 14, 5, 13.