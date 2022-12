El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 2 de diciembre

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 2 de diciembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Nunca le cuentes a nadie ese secreto que te incrimina en algo malo porque cualquiera podría divulgarlo. Meterte en problemas no es lo que quieres ahora. Es tiempo de que protejas tu intimidad y no seas tan transparente con la gente.

Números de suerte: 19, 27, 4.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Este viernes mantente alerta sobre tus pertenencias y cuídate de las personas que se te acerquen. No te confíes de todo el mundo. Por otro lado, querrás ir contra corriente el fin de semana, pero no es lo más sano para ti.

Números de suerte: 5, 33, 11.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Si tienes deseos de acusar a alguien, piensa que después podrías ser tú el que esté en esa situación. Bríndales tu apoyo a los demás en lugar de tratar de afectarlos. Es importante que desarrolles una mayor comprensión hacia otros.

Números de suerte: 44, 5, 16.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Todavía estás a tiempo de reparar el daño que hiciste. El remordimiento a veces no te deja en paz, pero solo tú tienes el poder de cambiar eso. Pide perdón en caso de ser necesario. La humildad te ayudará a crear lazos más estrechos.

Números de suerte: 25, 9, 18.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Date la oportunidad de ser feliz y de dejar de lado el rencor. Este fin de semana utilízalo para perdonar y olvidar todo lo que ocurrió en un pasado. Se aproximan fiestas o reuniones que te unirán más a tu familia.

Números de suerte: 47, 15, 21.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Recibirás una recompensa por las buenas acciones que hiciste en los últimos días. Esa satisfacción nadie podrá quitártela. Te llegarán todo tipo de muestras de afecto, así como invitaciones a salir. Tus relaciones personales mejorarán.

Números de suerte: 36, 20, 13.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

No te entrometas en los problemas que no son tuyos. Además de que te generan estrés innecesario, también te puede meter en conflictos. Si algo no se te ha dado, es por una razón. No insistas porque, de lo contrario, recibirás lo negativo.

Números de suerte: 3, 18, 45.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Este viernes te verás obligado a decidir entre dos cosas. La recomendación es que elijas lo que mejor te conviene, en el ámbito personal y en el laboral. Estarás más seguro de ti mismo y todos se percatarán de ello.

Números de suerte: 8, 45, 11.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Los astros se alinearon a tu favor y no habrá manera de que algo te salga mal. Te darán ese empujón que necesitas para dejar atrás lo que te deprime. Hoy es importante que no te lamentes de cualquier cosa y veas un lado más positivo de todo.

Números de suerte: 12, 8, 33.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Evita preocuparte por personas que no se preocupan por ti. Deja que los demás vivan su vida y tú también enfócate en la tuya. Invierte más tiempo en ti, estudia algo nuevo o viaja para acumular nuevas experiencias.

Números de suerte: 10, 32, 48.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Aprovecha este fin de semana para organizar todos los asuntos que tienes pendientes. Eso te hará un espacio para recibir todo lo positivo. Un asunto legal llegará a su fin y verás los resultados del esfuerzo que le pusiste.

Números de suerte: 1, 14, 30.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Se impone que hoy comiences a trabajar en aquello que promete darte abundancia. Ya sabes identificar qué es bueno para ti, así que ahora lucha por conseguir más de eso. Te llegará una oportunidad que no podrás rechazar.

Números de suerte: 6, 50, 23.

Horóscopo de Piscis

