El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 3 de febrero

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 3 de febrero.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Uno de los aspectos que tienes que mejorar a la hora de relacionarte con las personas es la comunicación. En ocasiones, sueles dar mensajes inconclusos o poco entendibles, lo que podría generarte problemas y malos entendidos.

Números de suerte: 4, 38, 25.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Regresarán a tu vida amores del pasado, pero también descubrirás algunos sentimientos que tenías ocultos respecto a otras personas. Sin embargo, no hay nada de lo que debas preocuparte, tu intuición es la que te guiará para que sepas qué hacer.

Números de suerte: 3, 20, 44.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Los astros te dicen que hay dos aspectos que te ayudarán a cumplir tus metas: tu salud y la energía que tienes. Aprovecha que en este momento te encuentras perfectamente y utiliza todo lo que tienes a tu favor. Respecto al amor, no buscarás una relación formal por ahora.

Números de suerte: 5, 14, 9.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Finalmente, dejarás esos hábitos y creencias que no te ayudaban en nada. La gente que te rodea no estará 100% de acuerdo, pero tú eres quien decide sobre tu vida. Solo tú sabes lo que es mejor para ti, así que no debes prestarle atención a comentarios externos.

Números de suerte: 36, 20, 48.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

La recomendación para este viernes es que nunca te centres en una sola idea, siempre debes estar dispuesto a explorar cosas nuevas. No hay una verdad absoluta, por eso tienes que probar y probar hasta que encuentres la respuesta perfecta.

Números de suerte: 50, 2, 22.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Tendrás un fin de semana lleno de trabajo y nuevas responsabilidades. Todos esperan que des tu máximo y sin duda así será. Lo único que debes prever es que también tienes otras responsabilidades que cumplir. No aceptes más de lo que puedes hacer.

Números de suerte: 19, 42, 31.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

El tema romántico está bien proyectado este viernes. Si tienes pareja, pasarás momentos inolvidables con ella y su opinión será muy importante para ti. Además, sabrán resolver sus diferencias de la mejor manera.

Números de suerte: 10, 1, 3.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Las ataduras y angustias por fin se irán de tu vida. Comprenderás que no hay nada de que preocuparse y que puedes trazar tu propio camino. Por otro lado, te invitarán a muchos eventos sociales que prometen divertirte al máximo.

Números de suerte: 11, 15, 40.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Tus relaciones personales ya cambiaron mucho, pero están a punto de modificarse todavía más. Tan solo en cuanto a tu pareja, ahora podrá opinar sin temor a ser reprimida por ti. Tú debes respetar eso y dejar que se exprese en libertad.

Números de suerte: 7, 21, 11.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Los planetas te exhortan a probar cosas nuevas y no estancarte siempre en lo mismo. Salir de la zona de confort es lo que más te hará crecer como persona. También ten el valor de aceptar tus errores y pedir disculpas cuando sea necesario.

Números de suerte: 6, 22, 12.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Es un buen día para que evalúes todo lo que tienes en tu vida. Hay algunas cosas que no te hacen feliz y que debes sacar de inmediato. Es necesario que te enfoques en lo que quieres y que comiences a avanzar hacia eso poco a poco.

Números de suerte: 8, 15, 32.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Tendrás las recompensas que te mereces por todos los actos buenos que has hecho hasta ahora. La energía positiva te rondará y no habrá manera de que algo te salga mal. Solo tienes que aprender a decir que no cuando te lleguen propuestas que no deseas.

Números de suerte: 18, 9, 3.

