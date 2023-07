El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 7 de julio

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 7 de julio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Este fin de semana deberás evitar a toda costa tener problemas de dinero con tu pareja. Aunque vivan juntos o tengan asuntos en común, cada quien debe mantener sus finanzas por separado. Las cuentas claras son mejores.

Números de suerte: 17, 7, 19.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Una persona intentará molestarte este viernes, por lo que deberás poner en práctica tu paciencia para no caer en sus provocaciones. Respecto a tus relaciones interpersonales, no aceptes las promesas de nadie, que te lo demuestren con hechos.

Números de suerte: 36, 25, 11.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

La recomendación para el día de hoy es que no tomes riesgos innecesarios porque podrías arrepentirte si las cosas no te salen como quieres. Mantén tus prioridades en orden, eso ayudará a que no te desvíes del objetivo.

Números de suerte: 27, 30, 19.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Todo lo relacionado con la comunicación muestra buenas proyecciones para ti. Sabrás decir lo correcto y gracias a eso muchas personas te buscarán para que les des un consejo. Solo no pierdas tu centro y no dejes que te utilicen.

Números de suerte: 42, 11, 15.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Tu familia y tu pareja podrían protagonizar una gran discusión, pero no hay nada que tú puedas hacer. Deja que las dos partes se expresen y lleguen a un acuerdo, no te pongas del lado de nadie porque será peor.

Números de suerte: 12, 38, 4.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Es hora de demostrar que puedes ser el mejor, el más independiente y el más valiente cuando te lo propones. Solo es cuestión de que te organices para que puedas cumplir con todos tus objetivos en el día a día.

Números de suerte: 8, 7, 21.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Aumentarán tus responsabilidades, tanto en tu trabajo como en tu casa. Ten paciencia y no te exijas demasiado, lograrás cumplir con todo. Solo cuídate de los contratiempos porque estarán a la orden del día hoy.

Números de suerte: 18, 10, 36.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Está en tus planes comunicarle a una de tus amistades algo importante, por lo que los astros te dicen que tiene que ser de la manera más sutil que puedas. Recuerda que tener tacto al decir las cosas ayudará a que tus mensajes sean mejor recibidos.

Números de suerte: 1, 8, 40.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Se impone que retomes esos proyectos que habías dejado estancados por mucho tiempo. Todo lo que hagas en este fin de semana te saldrá bien, así que es mejor que aproveches esa energía planetaria. Pon en marcha esos negocios.

Números de suerte: 5, 25, 1.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Tienes un poco abandonada tu vida social, trata de retomarla y salir con gente que no veías o de la que te alejaste sin razón. Es importante que hagas nuevos amigos porque podrías quedarte solo si no encuentras ese balance.

Números de suerte: 2, 19, 25.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Es un buen día para revelar ese secreto que le ocultabas desde tiempo a tu pareja. No te preocupes, la sinceridad será bien valorada, así que no tendrás problemas. Tu familia te exigirá mucho en todos los aspectos.

Números de suerte: 9, 3, 27.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Deberás ser muy cuidadoso a la hora de expresarte porque podrías decir algo que no está bien. No le lleves la contraria a tu pareja en esta jornada porque las cosas se volverían tensas. Evita cualquier discusión.

Números de suerte: 31, 9, 18.

Horóscopo de Piscis

LA NACION