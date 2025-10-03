El insólito pedido de BMW para los compradores de 200 mil vehículos en EE.UU. por el riesgo de cortocircuito

Las autoridades de seguridad vial en Estados Unidos emitieron una alerta para los propietarios de casi 200.000 vehículos BMW, debido al riesgo de incendio en el arranque. La recomendación principal es no estacionar los automóviles dentro de garajes ni cerca de estructuras, hasta confirmar si la unidad está incluida en el retiro o hasta que se realice la reparación correspondiente.

Alertan por riesgo de incendio en casi 200 mil BMW en Estados Unidos

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que la falla puede provocar un cortocircuito y, en consecuencia, incendiar el vehículo.

Modelos 2019 a 2022 de BMW, tienen riesgo de incendio (bmw.com)

“Se recomienda a los propietarios que estacionen sus vehículos BMW afuera y lejos de las estructuras, así como de otros autos, hasta que se confirme que su unidad no está sujeta al retiro o que lo reparen”, señaló la dependencia federal.

De acuerdo con CNN, el aviso se emitió después de que la firma alemana inspeccionara al menos 10 vehículos incendiados. En ninguno de los casos se reportaron personas heridas ni daños mayores a terceros.

En total, 196.355 vehículos BMW fabricados entre 2019 y 2022 están contemplados en este retiro de seguridad. La causa del problema se atribuye a la corrosión del relé de arranque (un interruptor electromagnético), lo que puede generar un sobrecalentamiento y posterior incendio.

Cuáles son los BMW con alerta de incendio

La Administración Nacional de Seguridad de Tráfico estadounidense indicó que los autos BMW que presentan este riesgo corresponden a los modelos 2019 a 2022. Por lo que ya fueron retirados del mercado los siguientes autos:

Nueva gama de autos de BMW (bmw.com)

2019-2022: BMW Z4.

BMW Z4. 2019-2021: BMW 330i.

BMW 330i. 2020-2022: BMW X3.

BMW X3. 2020-2022: BMW X4.

BMW X4. 2020-2022: BMW 530i.

BMW 530i. 2021-2022: BMW 430i estándar y convertible.

BMW 430i estándar y convertible. 2022: BMW 230i.

Además, se incluyeron 1.469 vehículos Toyota Supra de modelos 2020 a 2022, fabricados por BMW y que presentan la misma falla en el relé de arranque.

Cómo será el proceso de retiro

La NHTSA explicó que el retiro se hará de manera gradual, debido a la disponibilidad de piezas de reemplazo. Los concesionarios de BMW en Estados Unidos sustituirán el componente defectuoso sin costo para los propietarios.

Nueva BMW X3 2025 (bmw.com)

La agencia enviará cartas de notificación provisionales a partir del 14 de noviembre de 2025, y posteriormente se mandará un segundo aviso cuando las refacciones estén disponibles.

Cómo saber si un vehículo está en riesgo

Los propietarios podrán verificar si su auto forma parte del retiro de las siguientes maneras:

Consultar la página NHTSA.gov/recalls e ingresar el VIN de 17 dígitos o el número de matrícula.

e ingresar el o el número de matrícula. Revisar la lista de números de identificación vehicular en el sitio oficial de la NHTSA a partir del 14 de noviembre.

Llamar a la Línea Directa de Seguridad Vehicular al 888-327-4236 .

al . Descargar la aplicación SafeCar, donde se publicarán las actualizaciones de este y otros retiros en el país.

Antecedentes

No es la primera vez que BMW enfrenta un retiro por riesgo de incendio. En 2018, el gobierno de Corea del Sur multó a la compañía después de que se registraran más de 50 incidentes de vehículos incendiados en menos de un año, según reportó CNN.