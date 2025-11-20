El Inter de Messi estrenará su nuevo estadio en la MLS en abril

El Inter Miami de Lionel Messi competirá por primera vez en la MLS en su nuevo estadio el próximo 4 de abril frente al Austin FC, de acuerdo con el calendario de la temporada 2026 de la liga norteamericana publicado este jueves.

La nueva campaña de la MLS arrancará el 21 de febrero con el Inter visitando a Los Angeles FC del surcoreano Son Heung-Min, la otra principal figura de la liga, en el emblemático Memorial Coliseum de la urbe californiana.

El Inter disputará las cinco primeras jornadas del torneo como visitante para permitir la finalización de las obras del Miami Freedom Park, su flamante cancha con capacidad para 25.000 espectadores.

Además de la MLS, el equipo copropiedad de David Beckham también competirá en la Copa de Campeones de la Concacaf, torneo que se pone en marcha en febrero.

Messi, líder de la franquicia desde 2023, abanderará la inauguración del estadio después de que en octubre extendiera su contrato hasta 2028.

El astro argentino, de 38 años, se encuentra actualmente embarcado en los playoffs de la temporada 2025 en los que intenta impulsar al Inter hasta el primer título de liga de su historia.

La fase regular de 2026 se extenderá hasta el 7 de noviembre para dar paso a las eliminatorias, con un calendario aún por anunciar.

El torneo contempla una pausa competitiva entre el 25 de mayo y el 16 de julio por la disputa del Mundial de la FIFA, que hospedarán Estados Unidos, Canadá y México.

Tras la temporada 2026, la MLS cambiará su calendario para alinearlo al de las principales ligas mundiales.

En 2027 se disputará una campaña corta de transición, entre febrero y mayo, y posteriormente arrancará el nuevo formato con una temporada que se desarrollará entre julio de 2027 y mayo de 2028.

