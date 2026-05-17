La derrota de un senador en la primaria republicana confirma el control de Trump sobre las bases

NUEVA ORLEANS.– La derrota del senador republicano Bill Cassidy en las primarias republicanas de Luisiana confirmó este fin de semana el férreo control de Donald Trump sobre el Partido Republicano y marcó un nuevo retroceso para el sector moderado de la fuerza conservadora estadounidense.

Cassidy, uno de los siete senadores republicanos que hace cinco años votaron a favor de condenar a Trump tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, quedó tercero en las primarias y no logró acceder siquiera a la segunda vuelta prevista para el 27 de junio.

Con el 99% de los votos escrutados, la representante conservadora Julia Letlow, respaldada explícitamente por Trump, se ubicaba en primer lugar, seguida por el tesorero estatal de Luisiana, John Fleming, también alineado con el expresidente.

La caída de Cassidy representa uno de los golpes políticos más significativos sufridos por un republicano crítico de Trump desde que el magnate retomó el control absoluto del partido durante su segundo mandato presidencial.

Trump felicitó a Julia Letlow

“Felicitaciones a la congresista Julia Letlow por una carrera fantástica, al derrotar a un senador en ejercicio con cifras récord”, escribió Trump en su red Truth Social. “Su deslealtad al hombre que lo hizo elegir ahora es parte de la leyenda, y es bueno ver que su carrera política TERMINÓ”.

A su vez, el mandatario aprovechó las publicaciones en redes sociales para criticar duramente a Cassidy al acusarlo de haber utilizado falsamente su vínculo político para ganar elecciones y luego votar a favor de su destitución.

“Demostró su deslealtad al hombre que lo hizo elegir ahora forma parte de la leyenda, y es bueno ver que su carrera política terminó”, escribió Trump en su red Truth Social, donde también agradeció a los votantes de Luisiana por lo que calificó como una “gran victoria” y aseguró que ese resultado lo motivará a “trabajar aún más por su éxito”. Luego publicó un video jugando al golf, en el que la pelota que él mismo lanza, golpea a Cassidy en la cara.

🚨 LMFAO! President Trump just posted himself smashing a golf ball into RINO Sen. Bill Cassidy's career, who just lost his primary



"Beautiful!"



CASSIDY: "I voted to convict President Trump because he is—" *golf ball hits*



😭😭 pic.twitter.com/D8xsST6mWa — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 17, 2026

Cassidy, de 67 años y médico de profesión, buscaba un tercer mandato en el Senado tras años de tensiones con el ala trumpista. Aunque en los últimos meses intentó acercarse nuevamente al presidente y respaldó varias iniciativas de la Casa Blanca —incluida la controvertida nominación de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud— nunca logró recomponer completamente su relación con la base republicana.

Durante su discurso de concesión, Cassidy evitó mencionar directamente a Trump, pero lanzó críticas implícitas al liderazgo personalista dentro de la política estadounidense.

“Nuestro país no gira en torno a un individuo, se trata del bienestar de todos los estadounidenses”, afirmó. “Y si alguien no entiende eso e intenta controlar a los demás utilizando las palancas del poder, se trata de servir a sí mismo, no de servirnos a nosotros”. También remarcó que, cuando los políticos pierden elecciones, “no afirman que les robaron los comicios”, en una referencia indirecta a las denuncias de fraude electoral impulsadas por Trump tras su derrota presidencial de 2020.

Julia Letlow se consagró en las primarias, luego de ser apoyada por Trump KATHLEEN FLYNN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La elección en Luisiana volvió a poner en evidencia hasta qué punto el respaldo de Trump continúa siendo decisivo dentro del electorado republicano, incluso en un contexto de desgaste político derivado de la inflación persistente, el malestar económico y las divisiones internas provocadas por la guerra con Irán.

“Este es el partido de Donald Trump”, resumió el senador republicano Lindsey Graham durante una entrevista televisiva. “Los que intenten destruir políticamente a Trump o se interpongan en el camino de su agenda, van a perder”, afirmó.

Graham, quien en el pasado calificó a Trump como “no apto” para la presidencia tras el ataque al Capitolio, terminó convirtiéndose en uno de sus principales aliados y evitó votar a favor de su condena durante el juicio político.

De los siete senadores republicanos que sí apoyaron la destitución de Trump en 2021, cuatro ya abandonaron la política electoral: Mitt Romney, Ben Sasse, Pat Toomey y Richard Burr. Las restantes figuras críticas dentro del partido, como Lisa Murkowski o Susan Collins, sobreviven políticamente en estados menos alineados con el trumpismo.

Agencias AP y AFP