El mensaje de María Corina Machado tras los ataques de EE.UU.: “Venezolanos, llegó la hora de la libertad”

CARACAS.– En un mensaje de alto voltaje político difundido en la madrugada de este sábado, la líder opositora María Corina Machado aseguró que “llegó la hora de la libertad” y afirmó que el presidente Nicolás Maduro “enfrenta desde hoy la justicia internacional por crímenes atroces”, al tiempo que llamó a los ciudadanos a mantenerse “vigilantes, activos y organizados” para avanzar hacia una transición democrática.

El comunicado, fechado el 3 de enero de 2026 y firmado por la dirigente venezolana, sostiene que, tras la negativa de Maduro a aceptar una salida negociada, “el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”. No se detallan, sin embargo, los alcances concretos de esa afirmación ni las acciones judiciales en curso.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

En el texto, la dirigente opositora plantea que es el momento de que “la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país” y enumera como objetivos inmediatos “poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”. “Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”, señala.

Machado también reivindica la jornada electoral del 28 de julio y afirma que los ciudadanos “eligieron a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela”. Según el comunicado, González Urrutia debería “asumir de inmediato su mandato constitucional” y ser reconocido como “Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”, una definición que vuelve a tensionar el vínculo entre la oposición y el estamento militar.

“Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, advierte el mensaje, que insiste en la necesidad de sostener la organización ciudadana “hasta que se concrete la Transición Democrática”, un proceso que, remarca, “nos necesita a todos”.

Venezolanos festejando en el obelisco y marchando, como lo pidió Machado Nicolas Suarez

El llamado incluye instrucciones diferenciadas para los venezolanos dentro y fuera del país. A quienes permanecen en Venezuela, Machado les pide estar atentos a próximas comunicaciones oficiales para “poner en marcha” las acciones que se anunciarán en breve. A la diáspora, en tanto, la convoca a movilizarse, activar contactos con gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometerlos con “la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”.

“En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto”, concluye el texto, que cierra con una consigna enfática: “Venezuela será libre. Vamos de la mano de Dios, hasta el final”.

Edmundo González Urrutia junto a la líder opositora María Corina Machado en un mitin de cierre de campaña en Caracas, el 25 de julio de 2024

El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia respondió al llamado a la movilización realizado por María Corina Machado y subrayó la trascendencia del momento que atraviesa el país. En un mensaje dirigido a la ciudadanía, afirmó: “Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”.

González sostuvo que Venezuela se encuentra en una etapa crítica y remarcó que la participación activa de la población será determinante para avanzar hacia un proceso de transición democrática y de reconstrucción institucional.

Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación. https://t.co/6NtXOsZAQf — Edmundo González (@EdmundoGU) January 3, 2026

El paradero de Machado y su escapada de Venezuela

Mientras continúa la repercusión internacional por la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la supuesta captura del mandatario venezolano, la atención se centra también en el paradero de la dirigente opositora María Corina Machado, considerada una de las figuras más relevantes del antichavismo y ganadora del Premio Nobel de la Paz.

De acuerdo con fuentes cercanas a su entorno, Machado se encuentra actualmente en Oslo, Noruega, hacia donde viajó el mes pasado para recibir el Nobel de la Paz. La ceremonia y las actividades oficiales vinculadas al premio marcaron su primera aparición pública tras más de un año fuera del radar político, período durante el cual permaneció en la clandestinidad dentro de Venezuela por razones de seguridad.

Durante su estadía en la capital noruega, Machado participó de actos oficiales y encuentros con dirigentes políticos y referentes internacionales, en los que puso el foco en la situación venezolana y en la necesidad de mantener la presión internacional sobre el gobierno de Caracas. Su presencia en Oslo reforzó su proyección global en un momento de alta tensión política para el país sudamericano.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, habla durante una conferencia de prensa en el Grand Hotel de Oslo, Noruega, el jueves 11 de diciembre de 2025 Heiko Junge - NTB Scanpix

La salida de Machado de Venezuela se produjo a través de una operación reservada que incluyó traslados marítimos en condiciones adversas y un posterior vuelo al exterior. La maniobra habría sido diseñada para evitar controles oficiales y garantizar su salida segura del territorio venezolano, en un contexto de fuerte presión sobre dirigentes opositores.

Bryan Stern, exintegrante de las fuerzas especiales estadounidenses y líder de un equipo de rescate con base en Estados Unidos, afirmó haber participado en la operación. En declaraciones públicas, describió el procedimiento como riesgoso debido al mal estado del mar y a la falta de visibilidad durante el trayecto nocturno, y aseguró que Machado mantuvo la calma durante toda la travesía.

Agencias AP, AFP y Reuters