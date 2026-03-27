El misterioso problema de salud que obligó a evacuar a un astronauta de la NASA

CABO CAÑAVERAL, Florida.– El astronauta que provocó la primera evacuación médica de la NASA a principios de este año dijo el viernes que los médicos aún no saben por qué se enfermó repentinamente en la Estación Espacial Internacional.

Mike Fincke, que ha viajado al espacio en cuatro ocasiones, relató que estaba cenando el 7 de enero, después de prepararse para una caminata espacial al día siguiente, cuando ocurrió el incidente. No podía hablar y no recuerda haber sentido dolor, pero sus compañeros de tripulación, preocupados, actuaron de inmediato al verlo en apuros y solicitaron ayuda a los médicos de vuelo en tierra.

“Fue totalmente inesperado. Fue increíblemente rápido”, dijo en una entrevista con la agencia Associated Press desde el Centro Espacial Johnson de Houston.

Fincke, de 59 años y coronel retirado de la Fuerza Aérea, dijo que el episodio duró aproximadamente 20 minutos y que después se sintió bien y ya no tuvo otros síntomas. Nunca antes ni después había experimentado nada parecido.

La tripulación de la NASA durante una verificación de trajes dentro del módulo de laboratorio Kibo NASA

Los médicos descartaron un ataque cardíaco y Fincke afirmó que no se estaba ahogando, pero aún se barajan otras posibilidades que podrían estar relacionadas con sus 549 días de ingravidez. Llevaba cinco meses y medio en su última estancia en la estación espacial cuando el problema le sobrevino como un rayo.

“Mis compañeros de tripulación se dieron cuenta de que estaba en apuros”, dijo, mientras los seis se reunían a su alrededor. “En cuestión de segundos, todos nos pusimos manos a la obra”.

Fincke afirmó que no puede brindar más detalles sobre su problema médico. La agencia espacial quiere asegurarse de que otros astronautas no sientan que su privacidad médica se verá comprometida si les sucede algo, explicó.

Según comentó, el ecógrafo de la estación espacial resultó muy útil cuando ocurrió el incidente, y desde su regreso a la Tierra se ha sometido a numerosas pruebas. Añadió que la NASA está revisando los historiales médicos de otros astronautas para determinar si se han producido incidentes similares en el espacio.

A finales del mes pasado , Fincke se identificó a sí mismo como la persona enferma, poniendo fin así a la ola de especulaciones públicas.

Los astronautas Oleg Platonov, Mike Fincke y Zena Cardman y Kimiya Yui posan para una foto en Cabo Cañaveral, Florida John Raoux - AP

Todavía se lamenta de que su enfermedad provocó la cancelación de la caminata espacial —que habría sido su décima caminata espacial, pero la primera para su compañera Zena Cardman— y resultó en un regreso anticipado para ella y sus otros dos compañeros de tripulación. SpaceX los trajo de vuelta el 15 de enero, más de un mes antes de lo previsto, y fueron directamente al hospital.

“He tenido mucha suerte de gozar de muy buena salud. Así que esto fue una gran sorpresa para todos”, dijo.

Fincke dejó de disculparse con todo el mundo después de que el nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, le ordenara que dejara de hacerlo.

“Esto no eras tú. Esto era el espacio, ¿verdad?”, le aseguraron sus colegas. “No defraudaste a nadie”.

Siempre optimista, Fincke mantiene la esperanza de poder regresar al espacio algún día.

Agencia AP