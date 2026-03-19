Especialista internacional del Washington Post y CNN advierte que Trump cayó en una “trampa imperial” con Irán

El reconocido analista de The Washington Post y columinsta de CNN, Fareed Zakaria, sugirió que la administración Trump cayó en un escenario de “trampa imperial” al atacar a Irán.

Zakaria: El conflicto con Irán distrae a EE.UU. de sus prioridades

Según el analista, Washington ingresó en un conflicto innecesario que distrae a la nación de sus prioridades internas y económicas.

Al comparar este momento con el declive del Imperio Británico, Zakaria advirtió que el desgaste de recursos en guerras prolongadas en Oriente Medio facilita el ascenso de potencias rivales como China, cuya ventaja industrial crece mientras Estados Unidos dilapida su estatus de superpotencia.

Para Zakaria, la denominación oficial del conflicto revela una falta de coherencia institucional. El columnista señaló la contradicción de la administración de Donald Trump de evitar el término “guerra”, a pesar de que el Departamento de Defensa opera bajo una lógica bélica.

El analista y escritor destacó una situación reveladora sobre el lenguaje presidencial: “Trump fue informado sobre la guerra con Irán, que fue llamada una incursión. Él empezó a referirse a ella como un excursion, que significa un viaje corto organizado para actividades de ocio”. Para el analista, este error léxico, que nadie en el entorno presidencial corrige por temor o falta de valentía, refleja una gestión interna caracterizada por la obsecuencia y la incapacidad de gestionar la realidad.

Marinos de Estados Unidos maniobran un F/A-18F Super Hornet a bordo del USS Abraham Lincoln durante la Operación Epic Fury; el episodio ocurre en medio de nuevas tensiones entre Irán, Qatar y EE.UU. NAVCENT PUBLIC AFFAIRS - DVIDS

El conflicto de Trump con los líderes europeos

Zakaria también desestimó las críticas de Trump hacia la OTAN tras la falta de apoyo aliado. El especiailsta calificó estas quejas como una maniobra infundada: “La OTAN no participó en la Guerra de Irak ni en la Guerra de Vietnam. Son muchas las ocasiones en que la alianza no tomó parte en los conflictos estadounidenses”.

El columnista enfatizó que la falta de respaldo europeo responde a una ausencia absoluta de consulta previa por parte de la Casa Blanca. “Es el momento menos oportuno para decir que necesita ayuda ahora, después de denigrar a los aliados de manera constante”, afirmó Zakaria, al tiempo que subrayó que la diplomacia requiere la construcción de consensos antes de iniciar las hostilidades, no después.

Fuego y humo se elevan después de que un dron golpeara un depósito de combustible y obligara a suspender de forma temporal los vuelos cerca del aeropuerto internacional de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, la madrugada del lunes 16 de marzo de 2026. (AP Foto) AP

Escenarios posibles en Irán

En cuanto a la posibilidad de una salida diplomática, Zakaria mostró escepticismo sobre la capacidad de Donald Trump para encontrar un camino de retorno.

El analista planteó dos alternativas: