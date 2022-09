El momento en que 100 niños saquean y destruyen un supermercado en Filadelfia

Un mercado minorista de comestibles fue saqueado y destruido por al menos 100 adolescentes en Filadelfia. El hecho se viralizó por un video que fue publicado en las redes sociales, filmado por los propios empleados de la tienda Wawa que no podían entender lo que estaba sucediendo.

Los menores de edad entraron a la tienda de Mayfair, en Tyson Avenue, para después tirar la mercancía acomodada en los anaqueles y ponerse a bailar sobre los estantes cerca de la entrada. El material fílmico muestra al grupo de jóvenes en un estado eufórico y rebelde, gritando y riendo a carcajadas, mientras destruyen el lugar e incomodan a los clientes que estaban haciendo sus compras.

El empleado que los grabó, les gritó al mismo tiempo que los clientes llamaban a la Policía. “Todos ustedes son estúpidos. Feos y estúpidos”, se lo escucha decir. Minutos después, los menores, que en su mayoría se estima que tenían alrededor de 10 años, dejaron un desastre y daños valorados en miles de dólares.

100 adolescentes saquean y destruyen tienda de comestibles en Filadelfia

La policía no hizo ningún arresto, pero en una declaración al medio local KYW, los agentes dijeron que investigarán la intrusión, el valor exacto del daño y la identidad de los 100 jóvenes que lograron escapar. Hasta el momento, las fuentes oficiales no brindaron más detalles, pero dejaron en claro que las pericias continuarán y se intensificarán para poder hallar a los criminales y condenarlos por los hechos.

“En pocas palabras, no podemos permitir que este tipo de comportamiento vuelva a ocurrir, la comunidad empresarial no se lo merece. Los habitantes de esta ciudad no se lo merecen”, dijo el primer subcomisionado de la policía de Filadelfia, John Stanford.

Por su parte, el personal de Wawa afirmó que la tienda sufrió varios daños y que colaborarán con los investigadores para encontrar a los responsables, asimismo se comprometieron a seguir brindando un servicio de calidad a sus clientes. Además, los jóvenes vandalizaron las vidrieras de decenas de tiendas comerciales y, según denunciaron, robaron productos de muchas de ellas.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden para apoyar sus esfuerzos y llevar a todos los perpetradores ante la Justicia lo antes posible. Seguimos comprometidos con la protección de nuestros asociados y clientes para garantizar un entorno seguro y acogedor para cada cliente, en cada tienda Waea. Nada es más importante para nosotros”, dijo el equipo Wawa en un comunicado oficial.

100 adolescentes saquean y destruyen tienda de comestibles en Filadelfia

No se sabe hasta el momento la causa de la destrucción de la tienda ni por qué tantos jóvenes entraron en conjunto, al ser todos menores de edad solos, sin adultos que los supervisen. Pero más allá de la edad, la Policía y la Justicia afirmaron que recibirán la condena acorde al delito cometido, según informaron al medio citado.

Según CBS, varias tiendas de la cadena Wawa en Filadelfia sufrieron ataques y robos por parte de niños y adolescentes, lo que ha tenido consecuencias, como que comiencen a cerrar más temprano y contraten seguridad extra. Se desconoce la razón de estos ataques, pero se cree que podrían estar vinculados al nuevo saqueo en Mayfair.