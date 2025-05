El multimillonario Warren Buffett anunció su retiro y lanzó fuertes críticas a la política arancelaria de Trump

OMAHA, Nebraska.- El inversionista Warren Buffett, de 94 años, sorprendió a miles de accionistas reunidos el sábado en el estadio de Omaha, al anunciar su retiro a fin de año y lanzar fuertes críticas a la política arancelaria de Donald Trump.

“El comercio no debe ser un arma”, dijo el octavo hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada en 146.200 millones de dólares.

Buffett habló en la reunión anual de su conglomerado Berkshire Hathaway, después de un mes en el que las políticas arancelarias del presidente Trump, provocaron grandes caídas de los precios de las acciones y aumentaron los temores de recesión.

“Un comercio equilibrado es bueno para el mundo” y “el comercio no debería ser un arma”. Pero “no hay duda de que el comercio puede ser un acto de guerra”, dijo el magnate que dirige Berkshire desde hace seis décadas y es posiblemente el inversor más venerado del mundo.

La multitudinaria reunión de accionistas en el CHI Health Center Omaha para la reunión anual de Berkshire Hathaway (AP Photo/Rebecca S. Gratz) Rebecca S. Gratz - FR171818 AP

“No creo que sea una buena idea diseñar un mundo en el que unos pocos países digan, ja, ja, ja, hemos ganado”, añadió Buffett. “Sí creo que cuanto más próspero sea el resto del mundo (...) más prósperos seremos nosotros”.

Buffett sostuvo que las políticas comerciales de Trump han aumentado el riesgo de inestabilidad global al enfurecer al resto del mundo.

“Es un gran error en mi opinión cuando tienes 300 millones que se jactan de lo bien que les ha ido, y 7500 millones de personas que no te quieren mucho”, afirmó Buffett.

El futuro de la empresa

En cuanto al futuro de su inversora Berkshire Hathaway, Buffett dijo que recomendará a la junta directiva que el canadiense Greg Abel, de 62 años, se convierta en CEO a fin de año.

FILE - El vicepresidente de Berkshire Hathaway, Greg Abel, revisa los simuladores de vuelo ofrecidos por una de las empresas de Berkshire, Flight Safety. (AP Photo/Josh Funk, File) Josh Funk - AP

“Creo que ha llegado el momento en que Greg debería convertirse en el director general de la compañía a fin de año”, expresó Buffett.

Abel es el sucesor designado de Buffett desde hace años y ya gestiona todos los negocios no relacionados con seguros de Berkshire. Pero siempre se asumió que no tomaría el control hasta después de la muerte de Buffett. Hasta ahora, el inversionista siempre había dicho que no tenía planes de retirarse.

Buffett dio la noticia al final de una sesión de preguntas y respuestas de cinco horas en la que no había hecho ninguna mención a su retiro. Dijo que los únicos miembros de la junta que sabían que esto se avecinaba eran sus dos hijos, Howard y Susie Buffett. Abel, que estaba sentado junto a Buffett en el escenario, no había recibido un aviso previo.

Muchos inversores creen que Abel hará un buen trabajo dirigiendo Berkshire, pero queda por ver qué tan bueno será invirtiendo el efectivo de la empresa. Buffett también lo respaldó el sábado al comprometerse a mantener su fortuna invertida en la compañía.

“No tengo intención -cero- de vender una sola acción de Berkshire Hathaway. Eventualmente, la regalaré”, dijo Buffett. “La decisión de mantener cada acción es una decisión económica porque creo que las perspectivas de Berkshire serán mejores bajo la gestión de Greg que bajo la mía”.

Miles de inversores en el estadio de Omaha dieron a Buffett una prolongada ovación de pie después de su anuncio en reconocimiento a sus 60 años liderando la compañía.

Buffett dijo que no ve muchas inversiones a precios atractivos en estos días, por lo que Berkshire está sentado sobre 347.700 millones de dólares en efectivo, pero predijo que algún día Berkshire será “bombardeado con oportunidades para las que estaremos contentos de tener el efectivo”.

Agregó que la reciente agitación en los mercados que generó titulares después del anuncio de aranceles de Trump el mes pasado “realmente no es nada”. Desestimó la reciente caída en el mercado porque ha visto tres períodos en los últimos 60 años de gestión de Berkshire cuando las acciones de su compañía se redujeron a la mitad. Recordó cuando el promedio industrial Dow Jones pasó de 240 a 41 el día en que nació en 1930, durante la Gran Depresión, como una caída verdaderamente significativa en los mercados.

“Esto no ha sido un mercado bajista dramático ni nada por el estilo”, aseguró.

La reunión de accionistas atrae a unas 40.000 personas cada año que quieren escuchar a Buffett, incluidos algunos famosos e inversores conocidos. Este año, entre los asistentes estuvo Hillary Rodham Clinton. La exaspirante presidencial demócrata fue la última candidata que Buffett apoyó públicamente porque luego se alejó de la política y de cualquier tema controvertido en los últimos años por temor a perjudicar los negocios de Berkshire.

Agencias AP y Reuters