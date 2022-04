El osado look traslúcido de Paris Hilton en los Grammy 2022

La glamorosa gala de premiación de los Grammy tuvo a Paris Hilton como una de las figuras más destacadas en la alfombra roja. La famosa empresaria y modelo deslumbró con un osado look traslúcido que causó sensación.

Paris ingresó al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas con un vestido plateado con capa de Atelier Zuhra diseñado por Nicola Formichetti. Tal como se puede apreciar en las imágenes que compartió la propia influencer en Instagram -donde la siguen más de 18 millones de usuarios-, la transparencia del diseño no dejó nada librado a la imaginación. A tono con el vestuario, se peinó con una cola de caballo y se puso unos guantes cortos.

Paris Hilton en la entrega de los premios Grammy 2022 ANGELA WEISS - AFP

La heredera del imperio Hilton asistió a la 64° edición de la ceremonia con su marido, Carter Reum. Cabe recordar que además de modelar, de emprender sus propios proyectos empresariales y de haber actuado en varias películas, Paris también es cantante.

En la década del 2000, sorprendió con los hits “Stars Are Blind” y “Nothing in This World”. Además, en 2020 colaboró en la banda sonora de la película Promising Young Woman (Hermosa venganza). Sin embargo, ese no fue el motivo por el que estuvo presente en la entrega de los premios más importantes de la música.

Según reveló en plena alfombra roja, formó parte de los Grammy porque la llamaron para hacer de DJ en una fiesta posterior a la ceremonia. Más precisamente, en la celebración organizada por la cantante y actriz Olivia Rodrigo, que obtuvo tres premios: artista revelación, mejor álbum pop vocal por Sour (2021) y la mejor actuación pop en solitario por “Drivers License”, canción que interpretó en el escenario.

Paris Hilton deslumbró en los Grammy con un look muy osado (Foto: Instagram @parishilton)

“Estaré pinchando. Va a ser muy divertido”, explicó Paris en diálogo con Access Hollywood. Sobre Olivia Rodrigo, una de las grandes ganadoras de la noche, sostuvo: “Es increíble, estoy muy orgullosa de ella y de todo su éxito. Está nominada cuatro veces esta noche, así que es una noche emocionante para ella”.

Después de la entrega de premios, una gran parte de las celebridades que asistieron al evento siguieron la fiesta en la fiesta organizada por la actriz de Disney. En su cuenta de Instagram, Paris compartió algunas historias en donde se la puede ver pasando música e incluso cantando y bailando junto a su amiga. “Amo a mi hermana Olivia Rodrigo”, escribió la influencer.

Paris Hilton en la fiesta de Olivia Rodrigo

En los últimos días había surgido el rumor de que Hilton estaba esperando a su primer hijo con el empresario Carter Reum, con quien contrajo matrimonio el 11 de noviembre del año pasado en la finca familiar de los Hilton en Bel-Air. Sin embargo, la noticia no fue confirmada por los protagonistas.

Así se casó Paris HIlton (Foto: Instagram @parishilton)

Con un vestido personalizado de Oscar de la Renta, la novia, de 40 años, se expresó en redes sociales. “Mi ‘para siempre’ comienza hoy”, escribió junto a una foto en donde se ve parte del diseño con transparencias y bordado y su cara detrás del velo. En la imagen también se luce el lujoso anillo de compromiso.