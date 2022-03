Olivia Rodrigo, entre los Grammy, su viaje más introspectivo y la fama global: “Tengo muchas ganas de tocar en la Argentina”

“Obtuve mi licencia de conducir la semana pasada como siempre habíamos hablado, porque tú estabas tan emocionado por mí, porque finalmente iba a poder manejar hacia a tu casa”, canta Olivia Rodrigo en el tema que le cambió la vida: el hit “Drivers License” que editó en enero de 2021, cuatro meses antes del lanzamiento de SOUR , ese disco signado por la angustia adolescente representada por esa palabra corta y poderosa, como el álbum mismo.

Ese hilo conductor representado en la posibilidad de conducir y adaptarse a diferentes caminos y rumbos, está plasmado también en Olivia Rodrigo: driving home 2 u (SOUR: La película), el largometraje que se estrena este viernes por Disney+ .

Allí vemos a la artista de ascendencia filipina, por parte de su padre, y alemana e irlandesa por parte de su madre, como la protagonista excluyente de un road trip en el que recorre y revisita todos los escenarios en los que SOUR fue cobrando forma.

El film no solo apela a renovar el concepto musical y estilístico del disco -lo mismo había hecho la artista cuando lo promocionó con el concierto para YouTube, Sour Prom- a través de presentaciones en las que son notorios los flamantes arreglos, como el caso de “Good U 4″, sino también a reencontrarse, ya con otra mirada, con todos esos espacios en los que gestó, junto al compositor y productor Dan Nigro, su exitoso álbum.

Desde Salt Lake City, Utah, donde comenzó el proceso de escritura, hasta Los Ángeles, California, la cantante viaja y se hospeda en diferentes hoteles, en un recorrido en el que sus canciones suenan en el cementerio de aviones Mojave Airplane Boneyard, en el Roy’s Motel & Café, y en el imponente Red Rock Canyon, entre otras locaciones elegidas meticulosamente.

La película, dirigida por Stacey Lee, tiene pequeñas intervenciones de artistas como Jacob Collier, Blu DeTiger y Towa Bird , y pocas, pero interesantes, imágenes de archivo de Rodrigo y Nigro en las sesiones de grabación en las que se puede ver cómo fueron tomando decisiones clave respecto a la estructura de SOUR.

Sin embargo, el foco de la obra está puesto enteramente en ese viaje introspectivo. En este punto, Olivia representa una paradoja. Se la nota muy tímida en sus declaraciones en off sobre cómo fue tocar la cima del pop y emanciparse de High School Musical: The Musical, pero al momento de interpretar sus temas más grunge como esos grandes himnos de bronca teen por la incomprensión del mundo adulto, los brillantes “Brutal” y “Jealousy, Jealousy”, demuestra toda su fuerza, su seguridad como artista y su intento por despegarse de las inevitables referencias a artistas como Florence & The Machine, Paramore, Lorde y Taylor Swift (a quien incluso samplea en “1 Step Forward, 3 Steps Back”).

En el marco de la presentación del film y de cara a la entrega de los premios Grammy que se llevará a cabo el domingo 3 de abril en Las Vegas, donde está nominada en siete categorías (incluyendo álbum del año, grabación del año y canción del año por “Drivers License”), Rodrigo habló vía Zoom con LA NACION.

Desde cómo compuso su álbum, la escasa promoción que tuvo, y ese toque lo-fi de sus videos, que Olivia viene cultivando, si se quiere, otra contradicción: la de presentar en un contexto íntimo una película que acompaña a uno de los discos más resonantes de los últimos años, una forma elusiva de presentarse, una vez más, al mundo entero.

El corazón sobre todo

En “Favorite Crime”, uno de los temas de SOUR, Rodrigo habla del desamor y lo describe como “un corazón quebrado”, pero con “cuatro manos ensangrentadas”. En driving home 2 U explica que ese concepto llegó luego de un proceso de querer dejar de buscar a un culpable por su tristeza, y hacer un mea culpa, incluirse en la ecuación.

La cantante no nombra a su expareja y colega en High School Musical, Joshua Bassett, pero los indicios están allí. “Este disco es muy especial porque lo escribí durante un tiempo de mi adolescencia en el que estaba experimentando, todos los sentimientos me resultaban nuevos, muchos los estaba viviendo por primera vez”, expresa Rodrigo.

“Escribir fue mi forma de procesar todas esas emociones. Ya a nivel personal era muy importante, pero luego de editarlo y de que la gente respondiera de manera tan positiva, eso lo tomé como una gran bendición”, añade mientras atrás se puede ver un enorme piano, un fuerte contraste respecto a esas melódicas que abundan en sus videos y en su película.

Cuando se le pregunta cómo fue procesar esa recepción abrumadora que tuvo SOUR, la viva prueba de que había una audiencia juvenil buscando material para desahogarse pero también una más adulta que celebraba ese homenaje velado a grandes artistas del pop y el punk, Rodrigo asegura que nunca se sintió una adolescente normal.

“Mi vida siempre fue muy extraña”, confiesa. “Incluso antes de ser una celebridad siempre fui el centro de atención, fui educada en casa desde muy chica y soy hija única , siempre me gustó cantar y escribo desde que tengo memoria, mis padres tiene videos en los que cantaba mis temas, en algunos decía tonterías (risas). Siempre fue así, sólo que ahora la gente lo ve de una manera diferente, lo cual es realmente emocionante, estoy muy agradecida de poder escribir canciones y de que la gente quiera escucharme cantarlas, y el objetivo de hacer este documental era el de darles a mis fanáticos una pieza con contenido, también para quienes no pudieron asistir a mis conciertos, solo quería volver a imaginar mis canciones y hablar sobre cómo fue hacerlas”.

Efectivamente, en el film de Disney+ uno percibe a Rodrigo disfrutar de esa resignificación, sobre todo cuando interpreta el tema final de SOUR, “Hope Ur OK”, que se escinde del leitmotiv del disco, y le imprime un optimismo desde lo visual, en una playa, y rodeada de su banda.

“Esta película me hizo sentir mucha nostalgia, el ver las primeras etapas de las canciones y cómo ahora tiene un significado totalmente diferente y han cobrado vida de una manera completamente distinta. Es genial mirar para atrás y ver esos recuerdos, los momentos en los que escribía las canciones, fue muy especial para mí”, manifiesta la cantante, a quien en su film, en una de sus primeras interpretaciones, la encontramos en una casa en la que su banda, integrada casi enteramente por mujeres, es presentada en un efectivo plano secuencia.

“Me encanta trabajar con mujeres, creo que la amistad entre mujeres es la relación más satisfactoria del mundo”, remarca y añade: “Fue muy divertido hacer todas estas canciones con ellas, sobre todo las más rockeras. Yo recuerdo crecer y no ver muchas mujeres haciendo rock, en relación a la cantidad de hombres que hay en el género, por eso quise incluir eso en la película también, y luego trasladarlo a mi gira”.

Sus ganas de venir a la Argentina

Tras su show en los Grammy, Rodrigo continuará con su extenso tour junto a las cantautoras Gracie Abrams, Holly Humberstone y Baby Queen, que concluirá el 7 de julio en Londres. En diálogo con LA NACION, llegó la pregunta inevitable. ¿Cuáles son las chances de su visita nuestro país? “Me da mucha tristeza no poder ir a todos los lugares a los quiero ir con este tour, pero estoy tan contenta porque los podré visitar en el próximo”, revela.

-Entonces, ¿te gustaría venir a la Argentina?

-¡Oh, sí, me encantaría ir! Como dije, no puedo ir a todos los lugares a los que me hubiese gustado con este tour, desafortunadamente , pero estoy muy entusiasmada por llegar a todos lugares que quiero la próxima vez que salga de gira. Estoy tan ansiosa por hacerlo, en este momento estoy con los ensayos, pero lo emocionante es la experiencia integral, el entregar un show muy bueno a nivel sonoro y visual, desde elegir los outfits hasta tantos otros detalles que son parte de este recorrido. Todos mis amigos ya están aconsejándome sobre cómo cuidarme en el camino, se viaja mucho, actuar todas las noches puede volverse físicamente agotador cuando lo hacés con tanta frecuencia, así que el consejo es que duerma mucho, y que me alimente bien.

Por su parte, Rodrigo tiene un consejo para los artistas emergentes. “Creo que lo principal es que hagas música para vos y porque amás hacerla, creo que nunca se tienen que escribir canciones desde el deseo de complacer a los demás o para ser popular, al menos cada vez que hago eso, la canción termina siendo mala. Creo que mientras pongas tu corazón en lo que estás escribiendo y lo que escribas tenga un significado para vos, eso nunca va a estar mal, no podés equivocarte”, manifiesta antes de responder la última pregunta de este medio, en sintonía con el espíritu revisionista de su film.

-Hay un dulce momento en la película cuando te quebrás al grabar una de las canciones. ¿Cuán emocionalmente agotador fue el proceso de grabación y cómo te sentís cantando esos temas ahora?

-En realidad no diría que haya sido emocionalmente agotador escribir las canciones sino más bien que fue una experiencia catártica. Creo que cuando estás atravesando algo que es tan difícil de procesar y escribís una canción al respecto, se convierte en algo menos confuso, y más fácil de entender. Por eso creo que esa fue una parte maravillosa del proceso de grabación, y por eso es que estoy muy emocionada por salir de gira, porque una vez que lanzás esas canciones al mundo, adquieren un nuevo significado. Podés ver cómo la gente se adueña de ellas, y me entusiasma ver eso cara a cara cuando pueda conocer a la gente en el tour.