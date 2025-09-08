El país latino donde se jugarían los partidos de repechaje para el Mundial 2026

Las eliminatorias mundialistas ya están en marcha en todo el planeta. Algunas, como las de la Conmebol, se acercan a su fin, lo que significa que pronto se conocerán las selecciones que buscarán su boleto para el Mundial 2026 a través del repechaje intercontinental.

Qué país latino sería la sede de los partidos de repechaje para el Mundial 2026

El repechaje para la Copa Mundial 2026 ya apunta a fechas preliminares y la sede para que se lleven a cabo, en donde México sería el anfitrión de estos duelos de repesca para definir los últimos lugares para la fiesta de la FIFA que se realizará en Estados Unidos, el país azteca y Canadá, de acuerdo con TUDN.

Copa Mundial 2026. Concacaf

Según el medio, aún no hay fechas oficiales de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en español), pero las ciudades en las que se llevarían a cabo estos enfrentamientos serían Guadalajara y Monterrey.

Cada una de las ciudades mexicanas albergará dos partidos de las federaciones que buscan su última oportunidad de clasificar al Mundial 2026. El calendario quedará de la siguiente manera:

Estadio Monterrey (Guadalupe, Nuevo León)

Jueves 26 de marzo : semifinal

: semifinal Domingo 29 de marzo: final

Estadio Guadalajara (Zapopan, Jalisco)

Viernes 27 de marzo : semifinal

: semifinal Lunes 30 de marzo: final

En total serán seis escuadras que participarán en el repechaje intercontinental; dos de ellas estarán ya pre clasificadas a cada una de las finales por su cupo mundialista, mientras que el resto disputará las semifinales.

Quiénes pasan al repechaje en el Continente Americano

De acuerdo con los lineamientos de la FIFA, en el caso de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español), los dos mejores segundos lugares de la ronda final de las eliminatorias mundialistas competirán en el repechaje intercontinental para buscar un cupo en la Copa del Mundo. Por primera vez, la confederación podría tener hasta ocho representantes en un Mundial.

Qué dice la IA sobre Venezuela y el Mundial 2026 (Instagram @selevinotinto)

En la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol, por sus siglas en español) clasificará únicamente la selección que termine en el séptimo lugar de las eliminatorias, para disputar los partidos programados entre el 23 y el 31 de marzo de 2026.

A este torneo clasificatorio se sumará un equipo de África, uno de Asia y otro de la OFC. Los cuatro peores seleccionados en el ranking mundial jugarán las semifinales del repechaje, mientras que los dos mejores ubicados avanzarán directamente a la final. Los ganadores de las dos finales obtendrán un cupo en la Copa Mundial 2026.

Sorteo del Mundial 2026

El sorteo para definir a los grupos con las 48 selecciones que jugarán el Mundial 2026, se realizará el próximo viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., cuyos resultados finales serán anunciados por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino y el presidente estadounidense Donald Trump.

El sorteo de la Copa Mundial durante el trofeo de las eliminatorias de Europa, el 13 de diciembre de 2024, en Zúrich, Suiza. (Til Buergy/Keystone vía AP) Til Buergy - Keystone

Como parte de esta edición mundialista sin precedentes, durante el sorteo final para determinar los bombos podrán participar aficionados de todas las 16 ciudades que serán sede de la Copa Mundial que se celebrará en los tres países norteamericanos (dos en Canadá, tres en México y 11 en Estados Unidos) para ser parte de una dinámica especial para ganar entradas gratuitas al torneo, incluida una experiencia VIP.

El sorteo comenzará a las 12.00 hs, tiempo del este de Estados Unidos, y será retransmitido a los otros dos países anfitriones, y al resto del mundo a través de los socios mediáticos de la federación. Los anfitriones serán asignados a las posiciones A1 (México), B1 (Canadá) y D1 (Estados Unidos).