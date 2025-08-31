Eliminatorias Concacaf: qué necesitan Guatemala y El Salvador para asegurar un cupo directo al Mundial 2026

La ronda final de las Eliminatorias mundialistas de la Concacaf está a punto de comenzar. Con los grupos ya definidos y las primeras fechas confirmadas, las selecciones de Guatemala y El Salvador se preparan para competir por un pase directo al Mundial 2026.

Qué necesita Guatemala para clasificar al Mundial 2026

La selección de Guatemala busca hacer historia y participar por primera vez en una Copa del Mundo de la FIFA. Con el nuevo formato del torneo, la Concacaf podría tener hasta ocho representantes: tres organizadores clasificados de manera automática (EE.UU., México y Canadá), tres ganadores de grupo y dos que disputarán el repechaje intercontinental.

Guatemala se prepara para las eliminatorias mundialistas de Concacaf (Concacaf)

En esta última fase, la confederación quedó dividida en tres grupos de cuatro selecciones cada uno, que disputarán partidos de ida y vuelta. Guatemala comparte zona con El Salvador, Panamá y Surinam.

Para conseguir un pase directo al Mundial 2026, Guatemala debe terminar en el primer lugar de su grupo, ya que solo los tres líderes clasificarán de manera automática al Mundial. Los dos mejores segundos irán al repechaje intercontinental en 2026

Qué necesita El Salvador para tener su pase directo al Mundial 2026

Ambos equipos, Guatemala y El Salvador, se encuentran en el mismo grupo de las eliminatorias, el Grupo A, lo que los coloca en competencia directa para asegurar un boleto para la Copa Mundial 2026.

Qué necesita El Salvador para calificar al Mundial 2026 (Concacaf)

Para que El Salvador asegure su lugar en el Mundial de la FIFA, La Selecta debe quedar como líder de su grupo. Si bien Panamá también se perfila bien, todavía falta mucho para determinar cómo se darán las Eliminatorias.

Cómo quedaron definidos los grupos de las Eliminatorias de Concacaf

Después del sorteo celebrado meses atrás por la Concacaf, quedaron armados tres grupos con cuatro selecciones cada uno, que se disputarán los tres pases directos de la región en la tercera y última ronda de Eliminatorias,

Los grupos quedaron armados de la siguiente manera:

Grupo A : Panamá, El Salvador, Guatemala, Surinam.

: Panamá, El Salvador, Guatemala, Surinam. Grupo B : Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermudas.

: Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermudas. Grupo C: Costa Rica, Honduras, Haití, Nicaragua.

Cuándo juegan Guatemala y El Salvador las Eliminatorias mundialistas

La Concacaf publicó las fechas de los primeros partidos de la ronda final de las Eliminatorias para el Mundial. La definición comienza el 4 de septiembre y concluirá a mediados de noviembre de 2025.

La Copa del Mundo, el máximo trofeo del fútbol Concacaf

Según el calendario oficial, la ronda final iniciará con los partidos del Grupo A, que incluye a las selecciones de Guatemala y El Salvador.

Las fechas de los dos equipos y el resto de los grupos quedan de la siguiente forma:

Jueves 4 de septiembre de 2025

19.30 (20.30 ET): Surinam vs. Panamá – Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo.

22.00 (20.00 ET): Guatemala vs. El Salvador – Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala.

Viernes 5 de septiembre de 2025

18.00 (19.00 ET): Bermudas vs. Jamaica – Bermuda National Sports Centre, Devonshire.

20.00 (20.00 ET): Trinidad y Tobago vs. Curazao – Hasely Crawford Stadium, Puerto España.

20.00 (20.00 ET): Haití vs. Honduras – Stadion Ergilio Hato, Willemstad.

22.00 (20.00 ET): Nicaragua vs. Costa Rica – Estadio Nacional, Managua.

Lunes 8 de septiembre de 2025

20.30 (18.30 ET): El Salvador vs. Surinam – Estadio Cuscatlán, San Salvador.

21.30 (20.30 ET): Panamá vs. Guatemala – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá.

Martes 9 de septiembre de 2025