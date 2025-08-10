El piloto español Álex Palou gana su cuarto título de la serie IndyCar
El piloto español Álex Palou aseguró su cuarto título de la serie IndyCar, los tres últimos de forma consecutiva, en el Gran Premio celebrado este domingo en Portland (Estados Unidos).
La estrella del equipo Chip Ganassi Racing aprovechó la primera de sus tres oportunidades para proclamarse campeón al terminar en el tercer lugar y tomar una ventaja ya inalcanzable en la clasificación general respecto del mexicano Pato O'Ward, el único rival que lo amenazaba.
A sus 28 años, Palou posee ya cuatro coronas de una de las principales categorías del automovilismo estadounidense (2021, 2023, 2024 y 2025) y es el primero en encadenar tres consecutivas desde el británico Dario Franchitti en 2011.
