Cuando se habla de los problemas comunes que podría tener Florida, no es inusual pensar en el peligro que implicaría cruzarse con alguno de los 2000 cocodrilos que las autoridades estiman que hay. Sin embargo, un barrio del estado deja de lado el terror por coincidir con alguno de estos animales para enfocarse en otro hecho que afecta a la comunidad: el aumento de la delincuencia.

Cuando falta casi un mes para que se celebre la Navidad, la Policía de Fort Lauderdale se mantiene atenta ante el robo de carritos de golf.

“Caminé hasta la entrada de la casa con mi hijo y me di cuenta de que mi carrito de golf no estaba allí”, expresó John Calabrese, una de las víctimas de robo al medio WPLG Local 10. “Estas cosas no suceden por capricho. Este es un tipo de ataque coordinado y planificado”, agregó.

De acuerdo con el hombre, no es la primera vez que esto sucede en la zona. Los vecinos del lugar describen el hurto de estos vehículos como un acontecimiento continuo. Asimismo, otra persona sostuvo que tenía tres de estos y todos ellos desaparecieron.

Contrario a lo que ocurre con muchos propietarios que jamás vuelven a ver su vehículo, la manera en que Calabrese encontró el suyo bien podría parecer sacada de una película. Según contó el hombre al medio local, ante el aumento de robos, decidió colocarle un AirTag al pequeño auto, de manera tal de poder conocer su ubicación en todo momento.

La Policía de Fort Lauderdale advirtió acerca el aumento de robo de carritos de golf X/@ftlauderdalepd

Cuando le hurtaron el bien, Calabrese activó el AirTag, el dispositivo de localización desarrollado por Apple y que está diseñado para ubicar las llaves y otros objetos personales. En Estados Unidos, es muy utilizado por aquellos que viajan en avión, con la finalidad de ubicar las valijas con facilidad.

“Estaba a solo cinco minutos de mi casa. Cuando descubrí dónde se ubicaba, conduje unos 150 metros y llamé a las autoridades para darles la dirección exacta”, dijo el hombre, que también contó que en el lugar también había otro carrito de golf, adicional al propio.

En Fort Lauderdale, los propietarios de carritos de golf se sienten amenazados pxfuel

Ante el aumento del robo de estos bienes, las autoridades Fort Lauderdale alertó acerca de estos hechos en sus redes sociales. “Recientemente, la Policía ha registrado un incremento en el robo a carritos de golf, más de 40 en los últimos seis meses”, manifestó el organismo a través de su cuenta en X, y agregó: “Nos gustaría recordarles a los propietarios de estos vehículos que se mantengan atentos y tomen precauciones adicionales para evitar convertirse en víctimas”.

Los vecinos en Fort Lauderdale se mantienen atentos por el aumento de los robos y temen que se convierta en un problema más grande y que empiecen los hurtos en el interior de las casas.

En agosto, las cámaras de seguridad de Fort Lauderdale captaron el momento en que un hombre robaba un carro de golf dentro de un cementerio y se marchaba del lugar mientras conducía con suma tranquilidad. Seis días después, el vehículo fue encontrado en Coconut Creek, en el condado de Broward.

LA NACION