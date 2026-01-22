El respaldo más sorpresivo al Consejo de la Paz de Trump: 11 países vetados por EE.UU.

DAVOS, Suiza.- El presidente Donald Trump utilizó el Foro Económico Mundial de Davos para ratificar y poner en escena su nuevo “Consejo de la Paz”, un organismo con el que busca supervisar el alto el fuego en la Franja de Gaza y que, según afirmó, podría incluso superar en influencia a las Naciones Unidas. Sin embargo, el gesto volvió a dejar expuesta una paradoja diplomática: 11 de los 25 países que respaldaron o aceptaron integrar el Consejo figuran al mismo tiempo en la lista de naciones cuyo trámite de visa de inmigrante fue suspendido de manera indefinida por Washington.

En los hechos, se trata de países convocados como socios para la arquitectura de la paz global, mientras que sus ciudadanos enfrentan, por decisión del Ejecutivo estadounidense, un bloqueo para acceder legalmente a la residencia permanente en Estados Unidos. Entre las naciones alcanzadas por la suspensión y, al mismo tiempo, incorporadas al Consejo de la Paz figuran Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Egipto, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Mongolia, Marruecos y Pakistán.

La medida se inscribe en un congelamiento migratorio más amplio que afecta a 75 países, según informó la administración. El nuevo esquema entró en vigor el 21 de enero y, de acuerdo con los argumentos oficiales, apunta a evitar que extranjeros “abusen del sistema” y se conviertan en una “carga pública”. En ese marco, el Departamento de Estado anunció una evaluación más estricta de variables como salud, edad, dominio del inglés y solvencia financiera de los solicitantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el Consejo de la Paz en Davos, Suiza Markus Schreiber� - AP�

Aunque el impacto principal recae sobre las visas de inmigrante —y no sobre los viajes por turismo o negocios—, el endurecimiento también se extenderá a los controles generales de ingreso. El gobierno anticipó un escrutinio más intenso del historial en redes sociales de quienes soliciten entrar al país, como parte de un enfoque preventivo más amplio.

En América Latina, Brasil, Uruguay y Colombia aparecen en la nómina de países con restricciones. A ellos se suman Cuba, Guatemala, Nicaragua y varios Estados del Caribe, como Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

Lo llamativo es que esos 11 países acompañaron al presidente en su iniciativa pese a las restricciones migratorias que los afectan, mientras varios aliados tradicionales de Washington optaron por no participar.

En un discurso en el Foro Económico Mundial, Trump trató de impulsar su proyecto para trazar el futuro de la Franja de Gaza, devastada por la guerra, que esta semana ha quedado eclipsado primero por sus amenazas de hacerse con el control de Groenlandia, y luego por una dramática renuncia a la propuesta.

Milei observa y aplaude a Trump en su llegada a la presentación del Consejo de la Paz en Davos MANDEL NGAN� - AFP�

“Esto no es para Estados Unidos, es para el mundo”, afirmó Trump. “Creo que podemos extenderlo a otras cosas a medida que tengamos éxito en Gaza”.

El acto contó con la presencia de Ali Shaath, jefe de un futuro gobierno tecnocrático en Gaza, quien anunció que el cruce fronterizo de Rafah se abrirá en ambas direcciones la próxima semana. Sin embargo, Israel no confirmó esta información y solo dijo que estudiaría el asunto la próxima semana.

La nueva junta de paz se concibió inicialmente como un pequeño grupo de líderes mundiales que supervisarían el alto el fuego, pero se ha transformado en algo mucho más ambicioso, y el escepticismo sobre su composición y mandato ha llevado a algunos países normalmente cercanos a Washington a rechazarlo.

Trump intentó que las ausencias no arruinaran su fiesta de presentación y señaló que 59 naciones se habían sumado ya a su iniciativa, aunque solo asistieron al evento jefes de estado, altos diplomáticos y otros funcionarios de 19 países más Estados Unidos. Dijo al grupo, conformado por funcionarios de países como la Argentina, Paraguay o Hungría, que “Ustedes son las personas más poderosas del mundo”.

EE.UU. congeló el procesamiento de visas para 75 países Google Maps

Trump ha mencionado que la junta podría reemplazar algunas de las funciones de Naciones Unidas, llegando incluso a dejarla obsoleta. Pero se mostró más conciliador en sus declaraciones al margen del foro que se celebra en los Alpes suizos.

“Lo haremos en conjunto con Naciones Unidas”, indicó el republicano, a pesar de haber denigrado al organismo porque, según él, no hizo lo suficiente para calmar algunos conflictos alrededor del mundo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que algunos líderes de países han apuntado que estudian unirse, pero necesitan la aprobación de sus parlamentos.

¿Por qué algunos países no participan?

Sin embargo, quedan grandes incógnitas por resolver sobre cómo será finalmente el Consejo.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó que el Kremlin sigue consultando con sus “socios estratégicos” antes de decidir comprometerse. El mandatario tiene previsto recibir el jueves al presidente palestino, Mahmoud Abbas, para sostener conversaciones en Moscú.

Otros han planteado preguntas acerca de por qué Putin y otros líderes autoritarios han sido invitados a unirse. La secretaria de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, dijo que su país no tiene previsto acudir a la ceremonia “porque se trata de un acuerdo legal que plantea cuestiones mucho más amplias”.

Miembros del Consejo de Seguridad asisten a una reunión sobre la situación en Medio Oriente en la sede de la ONU en Nueva York, el 22 de enero de 2026 MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Y también nos preocupa que el presidente Putin sea parte de algo que habla de paz, cuando aún no hemos visto señales de parte de Putin de que habrá un compromiso con la paz en Ucrania”, manifestó en declaraciones a la BBC.

Noruega y Suecia revelaron que no participarán, después de que lo hiciera Francia. Las autoridades francesas subrayaron que, aunque apoyan el plan de paz para Gaza, les preocupa que el consejo pudiera buscar reemplazar a la ONU como el principal foro para la resolución de conflictos.

Canadá, Ucrania, China y el brazo ejecutivo de la Unión Europea tampoco han indicado aún su respuesta a la invitación de Trump. Que el líder estadounidense haya cancelado los elevados aranceles con los que amenazó por el tema de Groenlandia podría aliviar la reticencia de algunos aliados, pero la cuestión está aún lejos de resolverse.

El Kremlin dijo el jueves que Putin planea analizar su propuesta de dar 1000 millones de dólares al Consejo de la Paz y usarlos para propósitos humanitarios durante sus conversaciones con Abbas, si Rusia puede usar esos activos que Estados Unidos había bloqueado previamente.

Agencia AP