Trump demandará a JP Morgan y a su CEO, Jamie Dimon, por el cierre de sus cuentas y al New York Times por un sondeo

WASHINGTON.– En una nueva ofensiva contra sus detractores, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con demandar a The New York Times por publicar este jueves una encuesta desfavorable a su gestión, y también entabló una acción judicial contra el JP Morgan, el mayor banco del país, y su consejero delegado, el influyente Jamie Dimon, por haberle cerrado sus cuentas luego del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La entidad bancaria tomó esa medida en los días finales del primer mandato del magnate republicano, por alentar a una turba a trabar la votación de los legisladores que debían certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales celebradas un par de meses antes.

La demanda por 5000 millones de dólares presentada este jueves ante el tribunal estatal del condado de Miami-Dade, señala que “JP Morgan Chase violó (los códigos éticos del banco) al cancelar unilateralmente, y sin previo aviso ni remedio, varias de las cuentas bancarias del demandante”. En el escrito acusa al banco de difamación comercial e incumplimiento del pacto implícito de buena fe y trato justo. También alega que Dimon violó la Ley de Prácticas Comerciales Desleales y Engañosas de Florida.

Dimon, a su llegada al Teatro Colón en octubre pasado Hernan Zenteno - La Nacion

Dimon, presidente y director ejecutivo de JP Morgan Chase, es particularmente conocido en la Argentina por su visita al país en octubre pasado, poco antes de las elecciones. El banquero más influyente de Wall Street jugó un papel crucial en el acuerdo por 20.000 millones de dólares anunciado por Estados Unidos para estabilizar la economía argentina y sus reservas.

“Lamentamos que el presidente Trump nos haya demandado, pero creemos que la demanda carece de fundamento. Respetamos el derecho del presidente a demandarnos y nuestro derecho a defendernos”, manifestó JPMorgan a través de un comunicado.

Contra el NYT

En relación con la demanda contra el diario neoyorquino, el mandatario republicano sugirió que los sondeos que él considera “falsos y fraudulentos” deberían ser considerados “virtualmente” una “ofensa criminal”.

“La encuesta Siena Times, que siempre es tremendamente negativa conmigo, especialmente justo antes de la Elección de 2024, en la que gané por un margen aplastante, será añadida a mi demanda contra el Fracasado New York Times” declaró Trump en su plataforma Truth Social, en referencia a la acción legal multimillonaria que impulsa contra el rotativo, al que acusa de animosidad.

El sondeo publicado este jueves afirma que solo el 40% de los estadounidenses aprueban el desempeño de Trump, tras un año en el poder.

“Nuestros abogados han exigido que se conserven todos los registros y cómo se ‘computaron’ estos resultados falsos - no solo el hecho de que estaba fuertemente sesgada hacia los demócratas. ¡Serán plenamente responsables de todas sus mentiras y fechorías!”, amenazó.

Trump presentó en septiembre de 2025 una demanda por 15.000 millones de dólares contra el diario, desechada por un juez de Florida.

Un mes después volvió a presentarla, con un estilo corregido, a pedido del juez.

“Las declaraciones en cuestión difaman y menosprecian erróneamente la reputación profesional arduamente ganada del presidente Trump, que él construyó meticulosamente durante décadas antes de entrar a la Casa Blanca”, afirma la demanda.

La sede del The New York Times en Nueva York ANGELA WEISS� - AFP�

El sondeo Siena forman parte del paquete de encuestas que juzgan severamente el primer año en el poder de Trump, a causa básicamente de la economía.

El 49% de los encuestados considera que el país está peor que cuando asumió el cargo, el 32% dice que está mejor.

La política migratoria de Trump logra mejores resultados, según el trabajo de campo de Siena y el NYT: el 50% considera buena su política en la frontera sur, frente al 46% que la desaprueba.

Desde 2013 el Instituto Siena y The New York Times realizan encuestas de opinión pública y de expertos, centradas en el estado de Nueva York y Estados Unidos, sobre temas de interés para las políticas públicas.

El último sondeo nacional tiene similitudes con el que el Instituto Siena y el NYT publicaron tras el primer año de presidencia del demócrata Joe Biden: en enero de 2022, el 57% de los estadounidenses pensaba que el país iba en mala dirección, frente al 31% que se mostraba optimista.

El 52% de los estadounidenses tenían una opinión favorable de Joe Biden, frente al 42% desfavorable.

Agencias AFP y AP