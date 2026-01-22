El Consejo de la Paz, un ambicioso proyecto en el que Trump busca un poder único

WASHINGTON.- En el estatuto propuesto del “Consejo de la Paz” que Estados Unidos envió a las capitales nacionales en las últimas semanas, un hombre tiene el poder de vetar decisiones, aprobar la agenda, invitar a miembros, disolver la junta por completo y designar a su propio sucesor.

Su nombre está escrito en el Artículo 3.2: “Donald J. Trump se desempeñará como presidente inaugural”.

El logotipo del "Consejo de la Paz" exhibido durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 22 de enero de 2026 MANDEL NGAN� - AFP�

“Si [está] Trump, entonces [hay] paz”, escribió el primer ministro Viktor Orban de Hungría, uno de los aliados más cercanos del presidente Trump en Europa, en Facebook el domingo después de que Trump lo invitara a unirse a la junta. “Por supuesto, hemos aceptado esta honorable invitación”.

Arabia Saudita, Egipto, Israel, Bielorrusia, Pakistán y varios países más también dijeron que se unirían, antes de la ceremonia de firma del jueves en Suiza.

Pero muchos funcionarios y expertos en asuntos internacionales quedaron atónitos por la amplitud de la iniciativa, el último ejemplo de cómo Trump está desmantelando el sistema internacional construido por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y construyendo uno nuevo, con él mismo en el centro.

Donald Trump en la reunión del "Consejo de la Paz" en Davos el 22 de enero de 2026 FABRICE COFFRINI� - AFP�

“Este es un asalto directo a las Naciones Unidas”, dijo Marc Weller, profesor de derecho internacional de Cambridge especializado en negociaciones de paz y que ha trabajado en estrecha colaboración con el organismo mundial. “Es probable que esta iniciativa sea vista como una toma del orden mundial por parte de un individuo a su propia imagen”.

El Consejo de Seguridad de la ONU respaldó la creación de un Consejo de la Paz en noviembre en una resolución que daba la bienvenida al plan de paz negociado por Estados Unidos para poner fin a la guerra de Israel en Gaza. Según esa resolución, la junta funcionará como una “administración de transición” hasta 2027 para supervisar el redesarrollo de Gaza.

Pero al presentar el Consejo de la Paz, la administración Trump ha presentado a Gaza como solo una parte de lo que haría la nueva institución. Si bien sus poderes no están definidos, su misión se superpondría con el objetivo de las Naciones Unidas de mantener la paz y la seguridad internacionales.

Donald Trump sostiene la carta fundacional del "Consejo de la Paz" durante la reunión anual del Foro Económico Mundial FABRICE COFFRINI� - AFP�

“Trump ha demostrado ser un líder bastante capaz y agresivo”, dijo Fred Fleitz, jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional durante parte del primer mandato de Trump. “Esto es aprovecharlo”.

El estatuto propuesto, visto por The New York Times, dice que la junta buscaría “asegurar una paz duradera en las áreas afectadas o amenazadas por conflictos”.

Steve Witkoff, enviado de paz de Trump, quien fue nombrado miembro de la “junta ejecutiva” del grupo, dijo a CNBC que más de 20 países ya habían acordado unirse y que el Consejo de la Paz sería “un gran grupo de líderes unidos” en “compartir opiniones para lograr la paz”. Enumeró a Rusia, Ucrania, Irán, Sudán y Siria entre los lugares que necesitan “relaciones de puente”.

Donald Trump junto al ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, durante la firma de la carta fundacional del "Consejo de la Paz" FABRICE COFFRINI� - AFP�

“Ojalá las Naciones Unidas pudieran hacer más”, dijo Trump el martes. “Ojalá no necesitáramos un Consejo de la Paz”.

Al preguntársele si quería que la junta reemplazara a las Naciones Unidas, Trump dijo que “podría”. “Creo que hay que dejar que la ONU continúe porque el potencial es tan grande”, agregó.

La propia ONU ha intentado restar importancia a cualquier tensión. Un portavoz, Farhan Haq, dijo a los periodistas que la ONU “ha coexistido junto a cualquier número de organizaciones”.

Poder global

Pero el mensaje ambiguo de la administración Trump sobre el Consejo de la Paz ha añadido a la naturaleza vertiginosa de un enero extraordinario en la política exterior estadounidense. El ataque de Estados Unidos a Venezuela, las amenazas de ataques a Irán y las demandas de Trump de apoderarse de Groenlandia han enviado el mensaje de que Estados Unidos está buscando ejercer su poder global de una manera unilateral y nueva.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece en las pantallas gigantes mientras habla en la reunión del "Consejo de la Paz" FABRICE COFFRINI� - AFP�

El Consejo de la Paz, con su extensa misión y con Trump como su presidente a largo plazo, parecía ser un intento de construir una institución para codificar el dominio estadounidense que el presidente concibe. Noruega, Suecia y Francia ya han dicho que no tienen intención de unirse. El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, dijo que su país diría “no a la creación de una organización tal como se ha presentado, que reemplazaría a las Naciones Unidas”, según The Associated Press.

“El vínculo de confianza se ha roto” entre Estados Unidos y sus aliados, dijo R. Nicholas Burns, ex embajador de Estados Unidos ante la OTAN, China y otros lugares. “El exceso de poder de la administración en Groenlandia y el error de cálculo que han cometido realmente han provocado una visión europea y canadiense diferente”.

Hace dos semanas, Trump se retiró de 66 organizaciones internacionales que su administración consideraba “despilfarradoras, ineficaces y perjudiciales”. Ha sugerido que ve a su junta llenando parte de ese vacío, ofreciendo al mundo una marca más asertiva de compromiso estadounidense, personificada por Trump.

El símbolo de las Naciones Unidas se exhibe en la sede de las Naciones Unidas John Minchillo - AP

El Consejo de la Paz “se establecerá como una nueva organización internacional”, escribió Trump en su carta a Orban, que el primer ministro húngaro publicó en línea. El estatuto de la organización dice en su primera línea que la “paz duradera” requiere “el coraje de alejarse de enfoques e instituciones que han fallado con demasiada frecuencia”.

Fleitz, que ahora se encuentra en el America First Policy Institute, un think tank conservador cercano a la administración, dijo que la decisión de incluir a Rusia y China entre los miembros invitados reflejaba la naturaleza “amplia” prevista de la junta.

“Quieren reducir la posibilidad de que varios países intenten sabotearla”, dijo.

Rusia y China tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que probablemente mirarían con recelo cualquier debilitamiento del organismo. Pero ambos también han intentado congraciarse con Trump.

El presidente estadounidense Donald Trump se encuentra con el presidente ruso Vladimir Putin en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025 ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

China ha dicho que fue invitada pero no si aceptaría. El presidente Vladimir Putin también se abstuvo de aceptar la invitación, diciendo que su ministerio de relaciones exteriores necesitaba analizar el asunto. Pero en un ejemplo de cómo los países pueden intentar utilizar las ambiciones de Trump para promover sus propios intereses, Putin añadió que Rusia estaba preparada para contribuir con mil millones de dólares a la junta, siempre que el dinero provenga de los activos rusos que fueron congelados en Occidente después de que Putin invadiera Ucrania.

El borrador del estatuto de la junta estipula la tarifa de mil millones de dólares para los países que busquen permanecer por más de un período de tres años. Un funcionario estadounidense dijo el martes que la junta “implementará los más altos controles financieros y mecanismos de supervisión” para el efectivo que recaude, y que “los fondos solo se depositarán en cuentas aprobadas en bancos de buena reputación”.

El funcionario estadounidense confirmó que Trump podría desempeñar un papel central en la junta incluso después de dejar la presidencia. Trump puede ocupar la presidencia “hasta que renuncie”, dijo el funcionario. “Sin embargo, un futuro presidente de Estados Unidos puede optar por nombrar o designar al representante de Estados Unidos en la junta”.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de China Xi Jinping se reunieron en Busan, Corea del Sur, en octubre de 2025 Getty Images

Weller, especialista en negociaciones de paz, argumentó que las contribuciones esperadas de mil millones de dólares podrían agotar aún más la financiación de la ONU, cuyas agencias recibieron en diciembre de Estados Unidos el mensaje de que necesitaban “adaptarse, reducirse o morir”.

Y dijo que el papel personal central previsto para Trump no se parecía a ningún otro acuerdo que hubiera visto en su experiencia en asuntos internacionales. Dijo que era poco probable que representara un camino sostenible hacia la paz mundial.

“La paz en el mundo requiere un consenso internacional amplio”, dijo Weller. “Eso difícilmente se puede crear a través de una nueva institución que depende enteramente de la voluntad de un solo hombre”.