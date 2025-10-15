El sumergible Titán estalló por una “ingeniería defectuosa”, concluye el informe final

PORTLAND.- Una ingeniería defectuosa provocó la implosión del sumergible experimental que causó la muerte de cinco personas cuando se acercaban a los restos del Titanic, concluyó este miércoles la Junta de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB).

Así lo afirmó la agencia al presentar el informe final sobre la falla del casco y la implosión del sumergible Titán en junio de 2023. Todas las personas a bordo del sumergible murieron instantáneamente en el Atlántico Norte cuando el Titán sufrió una implosión catastrófica al descender hacia los restos del transatlántico.

El informe de la NTSB afirma que la ingeniería defectuosa del Titán “resultó en la construcción de un recipiente a presión de compuesto de fibra de carbono que presentaba múltiples anomalías y no cumplía con los requisitos necesarios de resistencia y durabilidad“.

El sumergible Titán durante una de sus travesías de inmersión (Archivo) HANDOUT� - OceanGate Expeditions�

También declaró que OceanGate, la empresa propietaria del Titán, no realizó pruebas adecuadas del sumergible y desconocía su verdadera durabilidad. El informe también indicó que el Titán probablemente se habría encontrado antes si OceanGate hubiera seguido las directrices estándar de respuesta a emergencias, lo que habría ahorrado “tiempo y recursos, aunque el rescate no fue posible en este caso”.

Graves deficiencias

El informe de la NTSB coincide con un informe de la Guardia Costera publicado en agosto que describió la implosión del Titán como prevenible. La Guardia Costera determinó que los procedimientos de seguridad de OceanGate, una empresa privada con sede en el estado de Washington, presentaban “graves deficiencias” y encontró “flagrantes disparidades” entre los protocolos de seguridad y las prácticas reales.

OceanGate suspendió sus operaciones en julio de 2023 y cerró sus operaciones. Representantes de la empresa no respondieron a una solicitud de comentarios este miércoles. Un vocero de la empresa ofreció sus condolencias a las familias de los fallecidos tras la publicación del informe de la Guardia Costera en agosto.

El piloto Randy Holt (d) y Stockton Rush (i), CEO y cofundador de OceanGate, en un sumergible cerca de Fort Lauderdale (Archivo)

La implosión del Titán causó la muerte del director ejecutivo de OceanGate, Stockton Rush, y dio lugar a demandas y a peticiones de una regulación más estricta de las expediciones privadas en aguas profundas. La implosión también causó la muerte del explorador submarino francés Paul-Henri Nargeolet, conocido como “Mr. Titanic“, así como del aventurero británico Hamish Harding; y dos miembros de una prominente familia pakistaní, Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood.

El informe de la NTSB recomienda que la Guardia Costera encargue a un grupo de expertos el estudio de sumergibles y otros vehículos a presión para su ocupación humana. También recomienda que la Guardia Costera implemente regulaciones para los vehículos basados ​​en dicho estudio.

Los restos del sumergible Titán (Archivo) Pelagic Research Services

Asimismo, instó a la Guardia Costera a “difundir las conclusiones del estudio a la industria”, que ha crecido en los últimos años a medida que se ha incrementado la exploración con financiación privada.

El sumergible había estado realizando viajes al lugar del Titanic desde 2021. Su última inmersión tuvo lugar la mañana del 18 de junio de 2023. El vehículo perdió contacto con su embarcación de apoyo unas dos horas después y se informó que su llegada estaba retrasada esa misma tarde. Barcos, aviones y equipo fueron trasladados al lugar, a unos 700 kilómetros al sur de St. John’s, Terranova.

La búsqueda de supervivientes, que duró varios días, en aguas canadienses, fue noticia internacional. Pronto se hizo evidente que no habría sobrevivientes, y la Guardia Costera y otras autoridades iniciaron largas investigaciones sobre lo sucedido.

Agencia AP