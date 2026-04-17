Revés de Trump para León XIV: quita fondos a una organización benéfica de Miami que ayuda a niños migrantes

En medio de las tensiones con católicos estadounidenses, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró el apoyo económico a una organización que auxiliaba a niños migrantes en Miami. El mandatario canceló un contrato de 11 millones de dólares con los que se daba alojamiento a los menores que llegaban solos a EE.UU.

Por qué Trump canceló el apoyo a niños migrantes de Florida

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal, financió por muchos años a la organización Catholic Charities de Miami. Sin embargo, a finales de marzo la administración del mandatario informó la cancelación del contrato, según publicó el Miami Herald.

La organización Catholic Charities suele entregar despensas gratuitas en varios estados (Instagram/@catholiccharitiesdallas)

Los afectados por la cancelación de Trump a la organización de niños migrantes

El Departamento de Salud y Servicios Humanos le dijo al medio citado que actualmente hay unos 1900 menores migrantes sin tutela. Emily G. Hillard, secretaria de prensa de esa entidad, señaló que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados “está cerrando y consolidando instalaciones en desuso”.

Por otro lado, el arzobispo Thomas Wenski manifestó que actualmente hay muchos niños todavía bajo la tutela de Catholic Charities, por lo que resulta “desconcertante” la cancelación del gobierno federal. Por ahora, no hay información sobre qué sucederá con los menores, ni hacia dónde serán reubicados.

Donald Trump recortó fondos destinados al cuidado de niños migrantes en el sur de Florida AP

El conflicto entre Donald Trump y la Iglesia Católica

El republicano tuvo en los últimos días cruces con la Iglesia Católica, en especial al criticar al papa estadounidense León XIV por sus posturas sobre la guerra en Irán y la situación de los migrantes. El pontífice se manifestó en contra del conflicto bélico y pidió elegir las vías diplomáticas.

Por su parte, Donald Trump contestó al líder religioso y lo calificó como “débil” en temas de seguridad. Incluso declaró que “si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano“, según retomó Euronews.

En respuesta, el pontífice enfatizó su defensa por la paz: “Nada me importa cuando defiendo el mensaje del Evangelio, que es la razón de mi existencia y de la existencia de la Iglesia. No quiero entrar en una discusión con Trump”.

Esta ilustración fotográfica, creada el 13 de abril de 2026, muestra una imagen del presidente estadounidense Donald Trump en una pantalla y una imagen generada por IA que él mismo publicó en su plataforma Truth Social, donde se representa como Jesucristo tras criticar al papa León XIV MANDEL NGAN - AFP

La polémica se intensificó luego de Trump difundió una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía con rasgos de Jesucristo, lo que causó reacciones y críticas entre sectores católicos y conservadores.

Paul Coakley, presidente de la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos, recordó en un comunicado que el “Papa no es rival de Trump, sino el vicario de Cristo, que habla desde la verdad del Evangelio y se preocupa por el cuidado de las almas”, retomó El País. Desde el Vaticano se evitó escalar en el conflicto.