Polémica por la venta de una cascada en Oregon: dónde quedan las cataratas de Abiqua y por qué es legal que sean privadas

Un grupo bipartidista de legisladores aprobó 2,1 millones de dólares para la compra de las cataratas de Abiqua, en Oregon. La medida busca transferir la propiedad privada al sector público tras su reciente puesta en venta por parte de una organización sin fines de lucro.

Dónde están las cataratas de Abiqua en Oregon y qué ley impulsa su compra pública

El salto de agua de 28 metros se ubica a 50 kilómetros de Salem y a 80 kilómetros de Portland. Según AP, el acceso requiere atravesar un camino sin pavimentar y una caminata con pendientes pronunciadas, para las cuales incluso los turistas ataron sogas.

Formación de un arcoiris en las cataratas de Abiqua, Oregon Tripadvisor

La cascada perteneció a la Abadía de Mount Angel desde 1908 y pasó a una fundación sin fines de lucro en 2002 llamada The Abbey Foundation of Oregon. La ley estatal permite que estos terrenos sean propiedad privada, aunque los dueños mantuvieron el acceso abierto al público en todo este tiempo.

Sin embargo, la subasta de las cataratas en febrero generó temor sobre un posible cierre del sitio natural. Por ello, el estado intervino mediante una oferta formal amparada en una nueva legislación aprobada este mes.

Qué pasará con Abiqua Falls: acceso público garantizado pero sin estatus de parque estatal

Tras la nueva medida legislativa, el Departamento de Parques y Recreación de Oregon iniciará una revisión ambiental y arqueológica obligatoria. De acuerdo con AP, un análisis técnico determinará la viabilidad final de la transacción económica.

Todavía no está confirmado que la propiedad se convierta en parque estatal, ya que eso requeriría la inversión de más fondos. Mientras tanto, el gobierno evalúa delegar la administración a agencias locales, tribales o estatales alternativas.

La fundación vendedora tomó la decisión de delegar el mando ante el alto flujo de senderistas en la zona, en búsqueda de un nuevo dueño apto para la tarea.

Las cataratas de Abiqua seguirán abiertas al público gracias a la nueva medida legislativa en Oregon Tripadvisor

“Nos dimos cuenta de que ya era hora”, dijo Amanda Staggenborg, directora de comunicaciones de la fundación. “Había mucha gente haciendo senderismo en la propiedad, y aunque lo agradecemos, queríamos asegurarnos de que la gestión estuviera a cargo de la persona adecuada", agregó.

Por su parte, el senador estatal republicano Fred Girod, cuyo distrito incluye la cascada, señaló: “Oregon se compromete a que las cataratas de Abiqua sigan protegidas y accesibles para las generaciones venideras”.

Organizaciones alertan por la privatización de Abiqua Falls y piden intervención del estado

En febrero de 2026, cuando The Abbey Foundation lanzó la subasta de las cataratas de Abiqua, distintas organizaciones expresaron su temor por una posible privatización de la propiedad, que hasta el momento se encontraba abierta al público.

“Si no se toman medidas, las cataratas podrían ser adquiridas por un comprador privado que podría restringir o cerrar el acceso por completo, poniendo un recurso recreativo irremplazable fuera del alcance del público”, dice un comunicado de American Whitewater.

Fue en ese marco que la entidad exigió medidas urgentes para evitar la compra de una organización privada del salto de agua. “Los legisladores de Oregon necesitan saber que las cataratas de Abiqua son importantes y que el público apoya acciones rápidas para mantenerlas accesibles para las generaciones futuras”, agregó la carta.

El destino natural fue descrito por el ente como “más que un simple paisaje” para los navegantes. “Las cataratas forman parte de la cultura náutica aventurera que atrae a la gente a los ríos y arroyos de Oregon”.